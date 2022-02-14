FAST TR Karekod ile Tek Seferde 10 Bin TL’ye Kadar İşlem Yapılabilecek

Birkaç yıl önce hayatımıza giren FAST ile para gönderme işlemleri, birçok insanın hayatını kolaylaştırdı. Acil paraya ihtiyacı olan kişilere günün her saati para aktarılmasını sağlayan bu özelliğin para aktarım limiti her geçen gün artırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 21 Şubat itibarıyla FAST ile para gönderim işlemlerinde işlem limitinin 5 bin TL’ye yükseldiğini açıkladı. Bu işlem limiti iş yeri ödemelerinde ise 10 bin TL’ye yükseltildi.

TR Karekod Entegrasyonu Tamamlandı

Bu kapsamda Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin alışveriş işlemlerinde nakite tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasına imkan tanındı. TCMB’den yapılan açıklamada FAST’e entegrasyonu tamamlanan ‘TR Karekod’ ile iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL’ye kadar ödeme gerçekleştirilebilecek.

Günlük Ortalama 3,5 Milyon Adet Ödeme Gerçekleştirildi

TR Karekod’un yaygınlaşarak birçok kişinin kullanımına sunulmasıyla birlikte para aktarma ve ödeme işlemleri de kolaylaştı. Öte yandan alışverişlerde iş yeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamaları ile okutarak FAST sistemi altyapısı ile anlık ödeme gerçekleştirebileceğini söyleyen Merkez Bankası, 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirildiğini söyledi. Merkez Bankası, transferlerin müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlandığı vurgulandı.

FAST İşlem Tutar Limiti 5 Bin TL’ye Yükseltildi

Söylenmesi, kullanılması ve ezberlenmesi oldukça zor olan IBAN numaraları yerine, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kaydolan kullanıcı sayısı ise 15,5 milyona ulaştı. FAST Sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transferlerinde 2 bin TL olan FAST işlem tutar limiti de 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5 bin TL olarak güncellendi.