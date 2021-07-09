FAST İşlem Limiti için Yeni Karar!

Bu yılın başında kullanıma sunulan ve bankalar arası para transferini yedi gün yirmi dört saat mümkün hale getiren FAST, kullanıcıların beğenisini topladığı kadar sunduğu üst limitler ile eleştirilere de maruz kalmıştı. TCMB tarafından yapılan açıklamalara göre FAST işlem limit hakkında yeni bir karar alındı. Peki yeni limit ne kadar olacak?

FAST İşlem Limiti Ne Kadar Olacak?

Mevcut durumda FAST ile para göndermek istediğinizde tek seferde en fazla 1.000 TL gönderim sağlayabiliyorsunuz. Bu durumda mesai saatleri dışında başka bir bankadaki başka bir hesaba 10.000 TL göndermek isterseniz, on farklı işlem yapmanız gerekiyor. Tabii ki bu hem daha maliyetli hem de daha yorucu bir yöntem.

Buna karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre 04 Ağustos 2021 itibarıyla FAST için belirlenen üst işlem sınırı 2.000 TL olacak. Söz konusu sınırın aylar içerisinde daha da yükseltileceğini vurgulayan TCMB, temel yapının oturması ile daha hızlı, daha işlevsel ve daha güvenli bir ödeme platformu oluşturmak istediklerinin de altını çiziyor.

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FAST Nedir?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sunulan anlık para transferine yönelik, yeni bir bankalar arası ödeme sistemidir. Bu sayede kullanıcılar EFT saatlerine takılmaksızın 7 gün 24 saat para transferi yapabiliyor.

Ayrıca FAST ile birlikte IBAN kullanma zorunluluğu da kaldırıldı ve dileyenler için Kolay Adres yöntemine geçildi: Bu sayede istediğiniz bir banka hesabını kimlik numaranız, telefon numaranız ya da e-posta adresiniz ile eşleştirebiliyor ve göndericinin bu bilgiler aracılığı ile gönderim yapmasını sağlayabiliyorsunuz.

Kolay Adres ile ilgili bilmeniz gerekenler