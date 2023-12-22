Merkez Bankası Açıkladı: FAST Limiti Arttırıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde kapsamlı bir güncelleme gerçekleştirerek, işlem başına ödemelerin üst limitini 50 bin TL'ye yükseltti.

Bu önemli değişiklikle birlikte, kullanıcılar artık haftanın 7/24 istedikleri zaman da, istedikleri kişilere veya kurumlara yeni üst limite kadar olan bakiyeleri EFT yapabilecekler.

FAST Sistemi, herhangi bir zaman diliminde anında para transferini mümkün kılan bir ödeme sistemi olarak öne çıkıyor. Güncelleme sonrasında işlem başına uygulanan 50 bin TL'lik üst limit, finansal işlemleri daha esnek ve kullanıcı dostu hale getirecek.

Üst Limit 50 Bin TL! Merkez Bankası'ndan Yeni Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde yapılan değişiklikle ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan bilgilendirmeye göre:

"Sistem 8 Ocak 2021’de ödemelerin üst limiti 50 TL olarak işletime alınmış olup kademeli olarak artırılarak 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50.000 TL’ye yükseltilmiştir."

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL'ye kadar işlem yapılabileceği belirtildi.

Bu açıklama ile birlikte FAST limiti, en son olarak 14 Şubat 2023 tarihinde değişikliğe uğramıştı. Bu güncelleme ile kullanıcılar daha büyük miktarlarda işlem yapabilme imkanına sahip olacak ve finansal işlemlerini daha kolay bir şekilde yönetebilecekler.