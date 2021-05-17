Bilim İnsanları Açıkladı: Fazla Uyumak Zararlı mı?

Söz konusu şey uyku düzeni olduğunda, birbirine zıt onlarca farklı araştırma görmek mümkün olabiliyor. Peki ama fazla uyumak zararlı mı ve sağlığımız için ne gibi tehditler savuruyor? Bilim insanları tarafından yapılan araştırma, konu hakkında merak edilen detayları ortaya koydu.

7 Saatten Fazla Uyumak Zararlı mı?

Sinirbilim alanında görev alan ve uyku araştırmacısı unvanına sahip yirmi altı farklı uzman, fazla uykunun zararlı olup olmadığına yönelik çeşitli araştırmalar yaptı. Uzmanların yüzde 85 oranındaki kısmına göre fazla uykunun sağlık üzerinde belirgin etkileri bulunmuyor.

Öte taraftan ABD Donanması Tıbbi Nöropsikoloji Araştırma Birimi bünyesinde görev alan Dr. Jo Caldwell, aynı düşünceye sahip değil. Caldwell yaptığı açıklamada "İdeal uyku süresi yedi saat gibi gözüküyor. Bunun altındaki her saatte sağlık üzerindeki olumsuz etkiler artıyor. Aynı şey, yedi saatin üzerindeki her bir saat için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Mevcut araştırmalar dahilinde fazla uykunun diyabet, kalp rahatsızlıkları ve obezite gibi hastalıklarla ilişkili olduğu düşünülüyor. Öte taraftan uzmanlar buradaki ilişkiden pek de emin değil. Yani insanların fazla uyudukları için mi bu hastalıklara yakalandıkları yoksa hasta oldukları için mi fazla uyudukları, henüz tam anlamı ile çözülememiş detaylar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, ihtiyaç duyulan uyku süresinin kişiler bazında değişebileceğini ancak ortalama bir insan için gereken uyku süresinin günlük yedi ila sekiz saat olduğunu belirtiyor. Tabii ki bunun üzerindeki süreler için mevcut olan riskler, bunun altındaki süreler için de geçerli.

Eastern Virginia Tıp Okulu bünyesinde görev alan Dr. James Ware, konu hakkında yaptığı açıklamada "Sağlıklı bir kişinin abartılı şekilde fazla uyuması pek de mümkün değil. Bunun yerine kişi ya yatakta uyanık ve rahatsız bir şekilde yatar ya da dayanamayıp kalkar." ifadelerini kullandı.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ideal uyku süresi ne kadar ve siz ne kadar uyuyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.