FBI Duyurdu: Askeri Araç Çalındı, Bulana 10.000 Dolar Verilecek

FBI askeri aracın çalındığını duyurdu. Ulusal Muhafız tesisinden geçtiğimiz gün kaçırıldığı tespit edilen askeri aracı bulmaya yardım edenlere 10 bin dolara kadar para ödülü verilecek.

FBI Cumartesi günü Ulusal Muhafız tesisinden çalınan zırhlı askeri araç için arama başlattığını duyurdu. FBI yayınladığı açıklamada, 120.000 dolar değerinde olduğunu söylediği Humvee'nin Cuma sabahı Ulusal Muhafız Cephanesi'nden çalındığını aktardı.

FBI, yeşil kamuflajlı aracı dört kapılı olarak tanımladı. Tampon ve idari numarasını paylaşarak vatandaşları uyaran FBI, tabur numarasının da araçta görülebileceğini söyledi.

Çalınan Humvee'nin zırhlı olduğunu ve bir savaş aracı olarak kabul edildiğini ekleyen FBI, aracı bulmaya yardımcı olanlara 10 bin dolarak adar ödül verileceğini ekledi.

FBI ayrıca askeri bir tesisten yapılan hırsızlığın yasal olarak en fazla 10 yıl hapis cezasına yol açabileceğini söyledi. Los Angeles'teki Bell Ulusal Muhafız tesisinden çalınan aracın henüz bir güvenlik kamerasına yakalanmamış olması da yetkilileri şaşırtıyor.

Halihazırda Bell Polis Departmanı, California Otoyol Devriyesi ve LA Şerif Departmanı soruşturmaya yardım edeceklerini duyurdu. Kolluk kuvvetleri de ülke çapında yüksek alarma geçmiş durumda.

ABD'de Ulusal Muhafız'ın askeri aracı çalındı

FBI'ın Los Angeles ofis sözcüsü olan Laura Eimiller yaptığı açıklamada, "LA'de yaşayan birilerinin Humvee'yi tanıyacağını düşünerek basından yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı. Çalınan aracın özel olarak donatıldığını hatırlatan Eimiller, 120 bin dolar değerinde olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde aşırı sağcıların ABD Kongre Binası'na saldırmasından kısa bir süre sonra, başka olası saldırıların olabileceği düşünülüyordu. Humvee gibi zırhlı bir aracın çalınması ise sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyadaki kullanıcıların yorumlarını dikkate alacaklarını söyleyen Eimiller; bu hırsızlıkla ilgili tehdide işaret eden hiçbir kanıt olmadığını, ancak bu ihtimallerden hiçbirini göz ardı etmediklerini dile getirdi.

Ulusal Muhafız Cephanesi'nden çalınan zırhlı aracın nerede olduğu henüz bilinmiyorken sosyal medya gündemine bomba gibi düştüğünü belirtmek gerekiyor. Siz de çalınan askeri araçla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.