FBI'ın WhatsApp Verilerine Erişebildiği Ortaya Çıktı

FBI'ın WhatsApp verilerine erişmesi sandığınızdan daha kolay. Yeni bir FBI belgesi, mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve iMessage'ın kolluk kuvvetleri aramalarına karşı son derece savunmasız olduğunu ortaya koydu.

Bugün piyasada bir sürü mesajlaşma uygulaması var ve bu servislerin çoğu, güvenlik ve gizlilik politikaları hakkında çok şeye sahip. Yeni sızdırılan bir belge, FBI'ın bu hizmetlerden yasal olarak ne kadar veri elde edebileceğini ortaya koydu.

Rolling Stone ve Property of the People, büronun bir emir veya mahkeme celbi ile çeşitli mesajlaşma uygulamalarından tam olarak ne tür bilgiler alabileceğini ayrıntılandıran bir FBI belgesini sızdırdı: WhatsApp ve iMessage'ın en fazla bilgiyi sağladığı ortaya çıktı.

WhatsApp, iMessage ve Line, FBI'dan gelen yasal bir talebe yanıt olarak "sınırlı mesaj" içeriği sağlıyor gibi görünüyor. Ancak Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat ve Wickr herhangi bir mesaj içeriğini paylaşmıyor.

WhatsApp ve iMessage tarafından paylaşılan veri miktarı burada bitmiyor. "Sınırlı mesaj" içeriğinin göründüğü kadar zararsız olmadığı ortaya çıktı.

FBI'ın WhatsApp verilerine erişmesi çok kolay

Facebook'un yönettiği mesajlaşma platformu, yalnızca bir mahkeme celbi ile temel abone haklarından vazgeçebiliyor. FBI için alınmış arama emri, FBI'ın rehberdeki kişileri ve hedefi olan WhatsApp kullanıcılarını izlemesine izin veriyor.

Bir gözetim talebi, WhatsApp'ın mesajların kaynağını ve hedefini her 15 dakikada bir FBI'a göndermesine imkan tanıyor, ancak mesaj içeriğinin gönderilmediğinin altını çizelim.

iPhone kullanarak WhatsApp mesajlarınızı iCloud'a yedeklediyseniz FBI, Apple'ın iCloud şifreleme anahtarını bir arama emriyle alabilir ve gerçek mesaj içeriğini de inceleyebilir.

Telegram ve Signal, yasal olarak FBI'a nelerin devredilebileceği konusunda daha önemli sınırlamalara sahip iki platform gibi görünüyor. Telegram hiçbir şekilde mesaj içeriği sunmaz ve genellikle iletişim bilgileri sağlamaz.

Ancak FBI belgesi, Telegram'ın IP adreslerini ve telefon numaralarını onaylanmış terör soruşturmaları için yetkililerle paylaşabileceğini ekliyor.

Signal de mesaj içeriği sağlamaz, ancak bir kullanıcının hizmete kaydolduğu tarih ve saati ve platforma en son bağlandığı tarihi verebilir.

Bu bilgilerin çoğu yeni değil ancak belge, kullanıcılara bu platformların birbirleriyle nasıl karşılaştırıldığına dair daha iyi bir fikir veriyor. Peki ya siz FBI'ın WhatsApp verilerine erişmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?