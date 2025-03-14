Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu ve gözler Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Peki derbi ne zaman? Saat kaçta? Nerede oynanacak?

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Taraftarların sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için tarih belli oldu. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek olan Türkiye Kupası çeyrek final maçı için geri sayım başladı. 

Çeyrek Final Programı: Hangi Takım Ne Zaman Sahada?

İşte çeyrek final maçlarının tarih ve saatleri:

  • 1 Nisan Salı: TÜMOSAN Konyaspor ile İskenderunspor saat 20.30'da Konya'da sahne alacak.
  • 2 Nisan Çarşamba: Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK saat 17.45'te Papara Park'ta karşılaşacak.
    • Akşam ise tüm dikkatler Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde olacak. 2 Nisan Çarşamba, saat 20:45'te maç başlayacak.
  • 3 Nisan Perşembe: Beşiktaş ile Göztepe saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda mücadele edecek.

Yarı Final Tarihleri Belli Mi?

Yayınlanan fikstüre göre yarı final maçları 22-24 Nisan arasında oynanacak, final ise 14 Mayıs'ta gerçekleşecek.

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