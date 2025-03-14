Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu ve gözler Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Peki derbi ne zaman? Saat kaçta? Nerede oynanacak?
Taraftarların sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için tarih belli oldu. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek olan Türkiye Kupası çeyrek final maçı için geri sayım başladı.
Çeyrek Final Programı: Hangi Takım Ne Zaman Sahada?
İşte çeyrek final maçlarının tarih ve saatleri:
- 1 Nisan Salı: TÜMOSAN Konyaspor ile İskenderunspor saat 20.30'da Konya'da sahne alacak.
- 2 Nisan Çarşamba: Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK saat 17.45'te Papara Park'ta karşılaşacak.
- Akşam ise tüm dikkatler Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde olacak. 2 Nisan Çarşamba, saat 20:45'te maç başlayacak.
- 3 Nisan Perşembe: Beşiktaş ile Göztepe saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda mücadele edecek.
Yarı Final Tarihleri Belli Mi?
Yayınlanan fikstüre göre yarı final maçları 22-24 Nisan arasında oynanacak, final ise 14 Mayıs'ta gerçekleşecek.