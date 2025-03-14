Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu ve gözler Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Peki derbi ne zaman? Saat kaçta? Nerede oynanacak?