Nvidia, RTX 5090 Üretimini Durdurmuş Olabilir

Nvidia RTX 5090 üretimini sonlandırmış olabilir. Ekran kartı sızıntılarıyla tanınan iki kaynağın 10 Ekim 2026'daki paylaşımlarına bakılırsa şirket, kartın kalbindeki GB202 çipini artık yalnızca kârı daha yüksek iş istasyonu kartlarında kullanacak. Oyuncular için yeni seçenek ise 24 GB bellekli bir RTX 5080 olabilir.

RTX 5090 İçin Ne İddia Ediliyor?

MEGAsizeGPU'ya göre gelecekteki tüm GB202 tedariki RTX PRO kartlarına gidecek. hongxing2020 de RTX 5090'ın üretim ömrünü tamamladığını ve 24 GB'lık RTX 5080'in hazır olduğunu yazdı. Wccftech ve Notebookcheck de konuyu gündeme taşıdı.

GB202 Nvidia'nın Blackwell neslindeki en büyük oyun çipi. Şirket bu çipi RTX 5090'ın yanı sıra 96 GB bellekli RTX PRO 6000, RTX PRO 5500 ve RTX PRO 5000 kartlarında da kullanıyor. Bu kartlar yapay zekâ ve profesyonel iş yükleri için satılıyor ve oyun kartlarından çok daha pahalı.

Nvidia Neden Böyle Bir Karar Alsın?

Yapay zekâ talebi, bellek ve çip tedarikini zorluyor. Aynı çipi iş istasyonu kartına koyan bir üretici, her çipten daha fazla gelir elde ediyor. RTX 5090 ise Ocak 2025'te 32 GB GDDR7 bellekle çıktı ve o günden beri tedarik sıkıntısı ve yüksek fiyatlarla anılıyor.

RTX 5080 24 GB Nasıl Bir Kart Olacak?

İddialara göre yeni kart, 3 GB'lık GDDR7 bellek modülleri sayesinde 256 bit veri yolunu koruyarak 24 GB belleğe ulaşacak. Mevcut RTX 5080'de 16 GB bellek var. Kartın adı, fiyatı ve çıkış tarihi belli değil. Bir sonraki nesil RTX 60 serisinin ise 2028 civarında gelmesi bekleniyor.

Mağazalardaki RTX 5090'lara Ne Olacak?

Üretim gerçekten durduysa bile üreticilerin ve satıcıların elindeki kartlar satılmaya devam edebilir. Ancak yeni GB202 tedariki olmazsa stoklar zamanla azalır ve fiyatlar yükselebilir. 10 Ekim 2026 itibarıyla Nvidia iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.

Editörün Yorumu

Açıkçası benzer bir senaryoyu RTX 4090'ın son aylarında da görmüştük: üretim azalınca kart bulmak zorlaşmış, fiyatlar inmek yerine yükselmişti. Bu kez de iddialar tutarsa RTX 5090'ın ucuzlamasını beklemek boşa bekleyiş olabilir. Yine de kaynaklar Nvidia'nın kendisi değil, kesin konuşmak için erken. RTX 5090 almayı düşünüyorsanız fiyatı takip edin; 24 GB'lık RTX 5080'in fiyatı açıklanana kadar acele karar vermeyin.