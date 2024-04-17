Fenerbahçe - Olympiakos Maçı TV8'de Şifresiz Yayınlanacak!

Acun Ilıcalı, normalde maç yayınlarını Exxen platformu üzerinden yayınlıyor. Her büyük müsabakada yayın platformunun çökmesi de kullanıcılar tarafından tepki görmesine sebep oluyor.

Ilıcalı’nın dün yayınlanan Survivor All Star ada konseyinde yaptığı açıklama ise Fenerbahçe taraftarını sevindirdi. UEFA Konfernas Ligi’nde Fenerbahçe’nin Olympiakos takımını ağırlayacağı rövanş maçı TV8’de şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç, TV8’de Şifresiz İzlenebilecek

Yunan takımı Olympiakos, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etmişti. Yarın saat 22:00’da oynanacak maçta ise Fenerbahçe, rövanş tur için mücadele edecek.

18 Nisan Perşembe günü Kadıköy’de gerçekleşecek karşılaşma da TV8 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sefer taraftarlar, Exxen’deki çökme sorunuyla karşılaşma ihtimali olmadan, televizyondan maçı izleyebilecek.