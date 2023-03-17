Yolların Yeni Favorisi Sizlerle: Ferrari Roma Spider Tanıtıldı!

Ferrari, süper lüks spor otomobilleri ile sektörün en iyilerinden olmayı başarıyor. Bir süredir beklenen ve henüz tanıtılan Ferrari Roma Spider modeli de markanın en iyilerinden biri olmaya aday. Tasarım detayları ve güçlü donanımıyla dikkat çeken otomobil, Cabrio gövde tipine sahip.

Gerçekleşen etkinlikte tanıtılan yeni Roma Spider modeli, şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı diyebiliriz. Aracın tavan kısmını kumaştan imal eden tasarımcılar, otomobilin hem iç hem de dış dizaynına fazlasıyla yoğunlaşmış görünüyor. Kumaş ve dikişlerin tipine kadar özelleştirilebilen bir araba olan Roma Spider, yolcuların rüzgardan etkilenmemesini sağlayan özel bir çalışmayı bünyesinde barındırıyor.

Yolların En İyisi Olacak: Ferrari Roma Spider

Parçalı far tasarımına sahip otomobil, ızgara tasarımıyla görenlerini şaşırtıyor. Araca retro bir görünüm kazandıran ızgara tasarımının yanı sıra otomobilin alt kısmı karbon fiber kapmalı. Ön ve arka kısımda parçalı aydınlatma sistemi bulunan Ferrari Roma Spider'ın tasarımcıları, açılır kumaş tavanın, aracın arka bölümünde toplanmasını tercih etmiş.

Dış görünüşüyle yarattığı etkiyi iç dizaynı ve donanımıyla da oluşturuyor. Direksiyon arkasına konumlanan dijital gösterge alanı, orta konsolda bulunan bilgi-eğlence ekranı son derece başarılı görünüyor. Aynı zamanda sağ ön koltuğun hemen önündeki ekran da bilgi-eğlence ekranını kontrol edebilen bir yeteneğe sahip.

Roma Spider Özellikleri

Açılır tavanın açılma hızı: 60 km's hızda 13,5 saniye

612 beygir gücü

3.9 litrelik çift turbolu V8 motor

760 Nm tork değeri

Çift kavramalı ve sekiz ileri vitesli otomatik şanzıman

3.4 saniyede 0-100 km/s hızlanabilme gücü

9.7 saniyede 200 km/s hıza erişebilme

Elektronik ayarlanabilen, kendinden ısıtmalı koltuk.

Ferrari Roma Spider'ın henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmediği gibi fiyatına dair de bir bilgi paylaşılmadı.