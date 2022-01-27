Facebook Temsilcilerinden 'Facebook'u Güvenli Yer Haline Getirmeye Kararlıyız' Raporu Sunuldu!

Sosyal medya platformlarından Facebook temsilcileri, bugün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na bir rapor sundu. Gönderdikleri raporda, Facebook’u çok daha güvenli bir yer hale getirmek için Türkçe konuşan büyük bir ekiple çalıştıklarını belirten temsilciler, aynı zamanda Facebook üzerinden insanları tehdit eden, başkalarını dışlayan ve susturan içeriklere izin verilmeyeceğinin de altını çizdi. Bununla birlikte, Facebook veya Instagram'daki içeriğin yerel mevzuatın ihlal edildiğini iddia eden bildirimleri incelemek için sağlam bir sürecin bulunduğu açıklayan rapor, Facebook içerik süreci ile ilgili daha pek çok detayı kapsıyor. İşte, Facebook temsilcilerinin TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’ na ilettiği raporun detayları.

“İçeriğin Politikalarımızı İhlal Ettiğini Belirlersek Kaldırırız!”

Facebook temsilcilerinin, TBMM Dijital Mecralar Komisyon üyelerinin Facebook içerik mevzuatının ihlali sorularına ilişkin hazırladıkları raporda şu açıklamalar yer aldı:

"Bir bildirim aldığımızda, bunu önce Facebook Topluluk Standartları veya Instagram Topluluk Kuralları'na göre inceleriz. İçeriğin politikalarımızı ihlal ettiğini belirlersek kaldırırız. İçerik politikalarımızı ihlal etmiyorsa, Global Network Initiative (Küresel Ağ Girişimi) üyesi olarak taahhütlerimiz ve Kurumsal İnsan Hakları Politikamız doğrultusunda, bildirimin geçerli olup olmadığını teyit etmek için dikkatli bir hukuki inceleme ve aynı zamanda bir insan hakları incelemesi gerçekleştiririz. Bildirimlerin hukuki olarak geçerli olmadığına, aşırı geniş olduğuna veya uluslararası insan hakları standartlarına uymadığına inandığımız durumlarda, açıklama talep edebilir veya herhangi bir işlem yapmayabiliriz. Her durumda; kararlarımızın, ifadeye ürünlerimiz aracılığıyla erişim üzerindeki etkisini dikkate alıyoruz. Organik içeriğe karşı Topluluk Standartlarımız yerine yerel mevzuat temelinde hareket ettiğimizde, içeriğe erişimi yalnızca hukuka aykırı olduğu iddia edilen ülkede kısıtlar ve başka herhangi bir ceza veya özellik kısıtlaması getirmeyiz" denildi.

“Kamuya Mal Olmuş Kişiler ve Özel Kişiler Arasında Ayrım Yapıyoruz”

İnsanlara gizlilik haklarını ihlal ettiğini düşündükleri görüntüleri bildirmeleri için farklı yollar da sağlandığı belirtilen Facebook temsilcileri, kamuya mal olmuş kişiler ve özel kişiler arasında ayrım yaptıklarını şu cümlelerle ifade etti:

“Kamuya mal olmuş kişiler ve özel kişiler arasında ayrım yapıyoruz, zira görüşlere yer vermek istiyoruz ki, bu görüşler genellikle haberlerde yer alan veya geniş bir kitleye hitap eden kişilere ilişkin eleştirel yorumlar içeriyor. Tanınmış kişilere ilişkin olarak, ciddi saldırıları ve tanınmış kişinin doğrudan gönderi veya yorumda etiketlendiği belirli saldırıları kaldırırız. Ayrıca, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve hükümet yetkilileri gibi, kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından hedef alınma olasılığı daha yüksek olan kişi gruplarına Facebook Protect güvenlik programımız aracılığı ile koruma sağlıyoruz. Bu kişi gruplarının, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi daha güçlü hesap güvenliği korumaları benimsemelerine ve olası bilgisayar korsanlığı tehditlerini takip etmelerine yardımcı oluyoruz.”

“İnsanları Tehdit Eden İçeriklere İzin Verilmez”

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na gönderilen Facebook içerik ihlali ile ilgili raporda; Facebook çalışanlarının, kamu güvenliğine yönelik doğrudan tehdit olduğuna inanılan içeriği kaldırılması ve hesapların devre dışı bırakılması konusunda özenle çalıştıklarını belirtiliyor. Bu noktada, kolluk kuvvetleri ile birlikte hareket ettiklerinin de altını çizen temsilciler, “Çevrimdışı zararı ve taklitçi davranışı önlemek ve durdurmak amacıyla, insanların insanları, işletmeleri, mülkleri veya hayvanları hedef alan belirli suçları veya zararlı faaliyetleri kolaylaştırmasını, organize etmesini, teşvik etmesini veya kabul etmesini yasaklıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Şiddet içeren bir misyon beyan eden veya şiddete karışan organizasyonların veya bireylerin Facebook’ta yer almasına izin verilmeyeceğinin de vurgusunun yapıldığı raporda, “Bu kuruluşları hem çevrimiçi hem de çevrimdışı davranışlarına, en önemlisi, şiddetle olan bağlarına göre değerlendiriyoruz. Tüm platformumuzda pandeminin başlangıcından bu yana, Covıd-19 ve aşı hakkındaki yanlış bilgileri yaymaya dair kurallarımızı tekrar tekrar ihlal ettikleri için 3 binden fazla hesabı, sayfayı ve grubu kaldırdık ve bu kuralları çiğnedikleri için 20 milyondan fazla içeriği kaldırdık." İfadeleri yer aldı.