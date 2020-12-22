FIFA 17 Sistem Gereksinimleri Resmi Olarak Güncellendi

Futbol oyunlarının en popüler serilerinden birisi olan FIFA, son dönemin en iyi futbol oyununu çıkarmaya hazırlanıyor. Muhteşem grafikleri ve gerçekçi ses efektleriyle FIFA 17 bomba gibi geliyor. FIFA 17 sistem gereksinimleri uzun süren bir bekleyişin ardından açıklandı.

Futbol oyuncularının merakla beklediği FIFA 17 hakkında resmi açıklamalar yapılmaya başlandı. İlk olarak yapılan açıklamada oyunun kutu kapağında Alman futbolcu Marco Reus’un olacağı belirtildi. Daha sonra ise oyuncuların en çok merak ettiği konu aydınlığa kavuşturuldu. Yapılan açıklamalarla birlikte artık FIFA 17'nin sistem gereksinimleri de biliniyor. EA Sports tarafından resmi olarak açıklanan minium ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

FIFA 17 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3 2100 / AMD Phenom II X4 965

Intel Core i3 2100 / AMD Phenom II X4 965 Grafik İşlemci: Nvidia GTX 460 / AMD Radeon R7 260

Nvidia GTX 460 / AMD Radeon R7 260 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 50 GB

50 GB İşletim Sistemi: Windows 7

FIFA 17 Önerilen Sistem Gereksinimleri