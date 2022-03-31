FIFA 17
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 78,060
- Üretici Electronic Arts
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FIFA 17 bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur.
FIFA 17 oyun tarihinin en sevilen futbol oyunu serilerinden olan FIFA serisinin son oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
Geçtiğimiz senelerde Electronic Arts'ın Ignite adını verdiği oyun motoruyla geliştirilip oyuncuların beğenisine sunulan FIFA oyunlar sundukları kaliteyle PES serisinin önüne geçmiş ve oyuncular için tatmin edici bir oynanış tecrübesi yaratmıştı. Yeni nesil oyun konsollarıyla birlikte duyurulmuş Ignite oyun motoru FIFA 17 ile birlikte emekliye ayrılıyor. Electronic Arts radikal bir karar alarak FIFA 17'de Frostbite oyun motorunu kullanmayı tercih etti. Bu oyun motorunu Battlefield, Need for Speed, Dragon Age gibi üst kalite oyunlarda yakından tanıma imkanı bulmuştuk. FIFA 17'de ise Frostbite birçok büyük yenilik getirecek.
FIFA 17 Özellikleri
- Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,
- Kaliteli ve gerçekçi grafikler,
- Başarılı maç anlatımı,
- Başarılı görsel efektler,
- Gerçek lisanslı kulüpler ve oyuncular,
- Oyuncu gelişimi,
- Sürükleyici oynanış,
- Birbirinden zorlu lig ve kupa maçları,
- Her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü bir oynanış atmosferi,
Frostbite oyun motoruyla geliştirilen oyunlar yüksek grafik kaliteleriyle dikkat çekiyorlardı. FIFA 17'de bu grafik kalitesinden nasibini alacak ve görsel olarak gelişim yaşanacak. FIFA 17 ile birlikte gelen yenilikler sadece bu grafiksel gelişim ile de sınırlı kalmıyor. Oyun mekaniklerinde birçok geliştirme mevcut. Hatta oyunun fiziksel mekaniklerinin tamamen yenilendiği söylenebilir. Oyuncuların daha akıllı koşacak olmaları, yeni atak teknikleri, yeni ikiili mücadeleler dikkat çeken yenilikler arasında.
FIFA 17'de oyuncular kupalara ve turnuvalara katılabilecekleri gibi oyunun kariyer modunda tek bir oyuncunun hikayesini takip edebilecek ve oyuncularını yükseltmeye ve en değerli oyuncu haline getirmeye çalışacaklar. Eğer futbol oyunu seviyorsanız FIFA 17'yi kaçırmayın.
FIFA 17 İndir
Windows, WindowsPhone, Android ve iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan FIFA 17 milyonlarca oyuncuya ulaştı. Yayınlandığı dönem deli gibi satan başarılı oyun, kaliteli grafikleri ve Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de çok sevildi. Bilgisayar platformuna gelmesi ile dikkatleri üzerine çeken oyun, başarılı karakter modellemeleri sayesinde her kesimden oyuncuya hitap etmeyi başardı. Gerçekçi bir maç anlatımına sahip olan oyunda eğlenceli anlar yaşayacak, sürükleyici bir maç atmosferi ile karşılaşacaksınız.
FIFA 17
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 25,288
- Üretici Electronic Arts
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FIFA 17 Mobile, Android cihazlarınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunu.
FIFA 17, Android cihazlarınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz, gerek görsel gerek oynanış gerekse de içerik yönünden en iyi futbol oyunu. Daha detaylı seçenekler sunan Ultimate Team, online düzenlenen farklı etkinlikler, kafa kafaya maçlar dahil mobilde futbol keyfini doruk noktasına ulaştıran baştan sona yenilenmiş FIFA Mobile karşımızda.
Her sene olduğu gibi mobil platformdaki rakiplerini geride bırakacağa benziyor FIFA 17. EA Sports’un ücretsiz olarak indirmeye açtığı, mobil cihazların gücünü zorlayan kalitede grafikler sunan yeni futbol oyunu FIFA Mobile’da sadece yeni modlar eklenmekle kalınmamış; oynanış dinamiği baştan yaratılmış. Gerek tablette gerekse de telefonda rahat oynanış sunan yenilikçi kontrol sistemi, oyuncuların animasyonları, saha içi atmosfer, her şeyiyle mobilde görüp görebileceğiniz en iyi futbol oyunu.
Lisanslı 650 Takım, 30 Lig, 17000 Oyuncu:
Mobil platform için özel olarak tasarlanan şimdiye kadarki en iyi futbol oyunu desek sanırım abartmış olmayız. 100 MB’ın altında bu kalitede bir futbol oyunu bulmanız gerçekten zor diyerek oyuna geçmek istiyorum. Yenilenen FIFA’da 30 lig, 650 takım ve 17000 oyuncu bulunuyor ki hem oyuncuların hem de takımların gerçek diğer deyişle lisanslı olduğunu belirtmem gerek. FIFA hayranıysanız zaten biliyorsunuz bunu ancak yine de belirtmek gerek.
Yeni ve Yaratıcı Atak Modu:
FIFA 17’de yeni eklenen modlar arasında en dikkat çekeni Atak Modu. Takımınızı bu moda geçirdiğinizde ilk yarı sadece sizin takımınız atağa kalkıyor. Rakibi kendi sahasına hapsettiğiniz modun kötü yanı tur bazlı olması. Yani ilk yarı rakibinizi bunaltırken ikinci yarı rakibiniz ataklarıyla sizi bunaltmaya başlıyor. Yine de tek yarıda sürekli saldırıp farklı pozisyonlar bularak seyirciyi coşturmak güzel.
Canlı Etkinlikler:
Tek taraflı kısa süreli saldırı modunun haricinde dikkatimizi çeken bir nokta da Canlı Etkinlikler. Her gün güncellenen bu ekranda dünya gündemini ve maçları yakından takip ediyorsunuz. Şampiyonluk maçı, antrenman ve özel hareketler, atak modu etkinliği ve daha pek çok hızlı – eğlenceli mini oyunlarda zaman geçiriyorsunuz. Burada tamamladığınız oyunlar karşılığında aldığınız fişleri ücretsiz yeni oyuncu ve paket almak için kullanabiliyorsunuz.
Ligler Arası Mücadele:
Canlı etkinlikler dışında online olarak liglerde arkadaşlarınız veya dünya genelinde oyuncularla bir araya gelebiliyorsunuz. Dünyanın farklı liglerinden rakiplere karşı yeteneklerinizi sınamaktan liderlik tablosunda zirveye yükselme heyecanını yaşamaya eğlence dozu yüksek, uzun soluklu oynanış sunan ligler arası şampiyonlar modunun sizi saracağına eminim.
Ultimate Team (Yenilendi):
FIFA’nın mobilde de olmazsa olmazı Ultimate Team, FIFA 17’de elden geçirilen bölümler arasında. Kadro kurma olayı tamamen farklılaştırılmış, dilediğiniz takımı oluşturup dilediğiniz taktikle sahaya sürmeniz daha da kolaylaştırılmış. Daha derin ve daha büyük kulüp oluşturma mümkün kılınmış.
FIFA 17
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,578
- DOSYA BOYUTU 118.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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FIFA 17 Mobile, iPhone ve iPad cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunu.
FIFA, sadece PC’de değil mobilde de en iyi futbol oyunu olma unvanını koruyor. iOS platformunda iPad’in yanı sıra iPhone’da da rahat oynanış sunan, grafik kalitesi ve içeriğiyle de AAA kalitesinde olduğunu gösteriyor. Tamamen yenilenen FIFA 17 Mobile Eylül ayının gelmesiyle indirilmeye açıldı.
EA Sports imzasını taşıyan popüler futbol oyunu FIFA 17’nin mobil sürümü de grafik, oynanış, atmosfer, içerik kısacası her yönden üst seviye olduğunu gösteriyor bizlere. iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz futbol oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. Yeni FIFA Mobile oyununda sadece oynanış üzerine çalışılmamış; ligler arası mücadele, canlı etkinlikler, atak modu gibi her biri uzun süre ekran başına kilitleyen modlar eklenmiş. Tabii ki bunların yanında online tarafta olmazsa olmaz Ultimate Team de elden geçirilmiş.
Lisanslı 650 takım, 30 lig ve 17000 oyuncu ile mobilde tek olduğunu gösteren FIFA 17 Mobile oyununda elbette grafikler FIFA 16’ya göre çok daha iyi. Animasyonlar, hareketler her şeyiyle mükemmel bir yapım bizlerle. Böylesine kaliteli bir oyunun 100MB civarında olması ise şaşırtıcı.
FIFA 17 Mobile Özellikleri:
- Yenilenen Ultimate Team modunda takımınızı her zamankinden kolay yönetin.
- Yeni eklenen Atak Modu rakibi bunaltmak isteyip te başaramadığınız anda yardımınıza koşacak.
- Canlı Etkinlikler ile dünya gündemini ve maçları yakından takip ederken ödüllü mini oyunlar oynayın.
- Arkadaşlarınız ve dünya genelinde oyuncularla kapışacağınız liglere katılın.
- Lisanslı lig, takım ve oyuncularla mobilde eşsiz futbol deneyimi sizi bekliyor.
FIFA 17
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,643
- DOSYA BOYUTU 17.66 MB
- Üretici Electronic Arts
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FIFA 17 Mobile mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yardımcı uygulamadır
FIFA 17 Mobile, eğer mobil cihazlarınız üzerinde kaliteli bir futbol oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun.
Windows Phone işletim sistemini kullanan cihazlar için geliştirilmiş bu resmi FIFA 17 mobil versiyonu bize Windows 10 Mobile kullanan akıllı telefon veya tabletlerimizde heyecanlı bir futbol deneyimi sunuyor. Oyuncular FIFA 17 Mobile'da kendi takımlarını kurarak maçlara çıkıyorlar ve günlük ödüüller kazanarak takımlarını geliştirebiliyorlar. Mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz FIFA 17 Mobile sahip olduğu kalite sayesinde mobil cihazlarda oynanabilen en başarılı futbol oyunları arasına giriyor.
FIFA 17 içinde 30 farklı futbol ligi, 350 gerçek lisanslı takım ve 17.000'in üzerinde sayıya sahip gerçek oyuncu yer alıyor. Dünya çapında isim yapmış favori yıldız oyuncunuzu FIFA 17 Mobile içinde kontrol ediyor olabilişiniz güzel bir oyn tecrübesi yaşatıyor.
FIFA 17 Mobile hafiften menajerlik oyunu havasına da sahip. Kurduğunuz Ultimate Team için transferler yapabiliyor, takımınızın maç taktiklerini belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca maç esnasında da taktikleri değiştirebiliyorsunuz.
FIFA 17 yüksek grafik kalitesine sahip olan bir futbol oyunu.