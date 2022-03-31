FIFA 17 bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FIFA 17 oyun tarihinin en sevilen futbol oyunu serilerinden olan FIFA serisinin son oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz senelerde Electronic Arts'ın Ignite adını verdiği oyun motoruyla geliştirilip oyuncuların beğenisine sunulan FIFA oyunlar sundukları kaliteyle PES serisinin önüne geçmiş ve oyuncular için tatmin edici bir oynanış tecrübesi yaratmıştı. Yeni nesil oyun konsollarıyla birlikte duyurulmuş Ignite oyun motoru FIFA 17 ile birlikte emekliye ayrılıyor. Electronic Arts radikal bir karar alarak FIFA 17'de Frostbite oyun motorunu kullanmayı tercih etti. Bu oyun motorunu Battlefield, Need for Speed, Dragon Age gibi üst kalite oyunlarda yakından tanıma imkanı bulmuştuk. FIFA 17'de ise Frostbite birçok büyük yenilik getirecek.

FIFA 17 Özellikleri

Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Kaliteli ve gerçekçi grafikler,

Başarılı maç anlatımı,

Başarılı görsel efektler,

Gerçek lisanslı kulüpler ve oyuncular,

Oyuncu gelişimi,

Sürükleyici oynanış,

Birbirinden zorlu lig ve kupa maçları,

Her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü bir oynanış atmosferi,

Frostbite oyun motoruyla geliştirilen oyunlar yüksek grafik kaliteleriyle dikkat çekiyorlardı. FIFA 17'de bu grafik kalitesinden nasibini alacak ve görsel olarak gelişim yaşanacak. FIFA 17 ile birlikte gelen yenilikler sadece bu grafiksel gelişim ile de sınırlı kalmıyor. Oyun mekaniklerinde birçok geliştirme mevcut. Hatta oyunun fiziksel mekaniklerinin tamamen yenilendiği söylenebilir. Oyuncuların daha akıllı koşacak olmaları, yeni atak teknikleri, yeni ikiili mücadeleler dikkat çeken yenilikler arasında.

FIFA 17'de oyuncular kupalara ve turnuvalara katılabilecekleri gibi oyunun kariyer modunda tek bir oyuncunun hikayesini takip edebilecek ve oyuncularını yükseltmeye ve en değerli oyuncu haline getirmeye çalışacaklar. Eğer futbol oyunu seviyorsanız FIFA 17'yi kaçırmayın.

FIFA 17 İndir

Windows, WindowsPhone, Android ve iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan FIFA 17 milyonlarca oyuncuya ulaştı. Yayınlandığı dönem deli gibi satan başarılı oyun, kaliteli grafikleri ve Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de çok sevildi. Bilgisayar platformuna gelmesi ile dikkatleri üzerine çeken oyun, başarılı karakter modellemeleri sayesinde her kesimden oyuncuya hitap etmeyi başardı. Gerçekçi bir maç anlatımına sahip olan oyunda eğlenceli anlar yaşayacak, sürükleyici bir maç atmosferi ile karşılaşacaksınız.