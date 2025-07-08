Bir Devrin Sonu: FIFA 23 Sunucularının Kapanacağı Tarih Belli Oldu!

FIFA 23 için artık yolun sonuna geldik. Pek çok kişini severek oynadığı futbol oyunu EA ortaklığı ile yapılan son ürün unvanına sahipti. Bu kapsamda yakın bir tarihte sunucularının kapatılacağı bilinen oyunla ilgili resmi açıklama geldi. FIFA 23 sunucuları bu tarihten itibaren kapatılacak! İşte konuyla ilgili detaylar...

FIFA 23 Sunucuları Ne Zaman Kapanacak? İşte Resmi Tarih!

Oyun dünyasında bir dönemin sonu resmen geliyor. EA Sports’un FIFA lisansıyla çıkardığı son oyun olan FIFA 23 önümüzdeki aylarda çevrim içi hayata gözlerini kapatıyor. 2022 yılında piyasaya sürülen oyun sadece bir futbol deneyimi değil aynı zamanda FIFA ile EA arasındaki uzun soluklu iş birliğinin de finali olmuştu.

Şimdi ise bu veda sunucu kapatmalarıyla resmileşiyor. Electronic Arts 2025 yılı boyunca birçok eski oyununa veda etmeye başladı. Ocak ayında tam dokuz oyunun sunucularını kapatan şirket bu dalgada mobil oyunlardan The Simpsons: Tapped Out’a golf tutkunlarına hitap eden Rory McIlroy PGA Tour’a kadar birçok başlığa son verdi.

Ardından UFC 3, EA Sports UFC Mobile 2 ve NCAA 14 gibi sevilen oyunlar da listeye eklendi. Son olarak Madden NFL 21 sunucularının 30 Haziran itibarıyla kapatılmasıyla çevrim içi erişim bu oyun için tamamen son buldu. Gözler şimdi FIFA 23’e çevrildi. EA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre FIFA 23’ün sunucuları 12 Aralık 2025 tarihinde kalıcı olarak kapatılacak.

Bu tarihten sonra Ultimate Team, Sezonlar, Pro Clubs gibi çevrim içi modlara erişim mümkün olmayacak. Ancak Kariyer Modu ve Tek Kişilik Maç gibi çevrim dışı deneyimler oynanabilirliğini koruyacak. Kısacası sevilen oyun serisi için artık yolun sonuna gelindi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...