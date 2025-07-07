Mount & Blade: Warband'in Yeni Modu Steam'den Kaldırıldı: İşte Nedeni!

Oyun dünyasının önemli platformlarından Steam'in sahibi Valve, Mount & Blade: Warband oyununa ilişkin dikkat çekici bir karara imza attı. Şirket, popüler yapıma ait yeni bir modu platformdan kaldırdığını duyurdu. Aktarılan bilgilere göre, bu karar bir ülkenin resmi şikayeti üzerine alındı. İşte detaylar!

Gwangju Running Man Modu Güney Kore'nin İsteğiyle Steam'den Kaldırıldı

Aktarılanlara göre Güney Kore hükümetine bağlı Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi, kısa bir süre önce Valve ile Steam platformundaki bir oyun modu nedeniyle görüştü. Komite, "tarihi gerçekleri çarpıttığı" gerekçesiyle Mount & Blade: Warband için geliştirilen "Gwangju Running Man" isimli modun Steam Atölyesi'nden kaldırılmasını talep etti.

TaleWorlds Entertainment imzalı Warband ile doğrudan bir bağlantısı olmayan bu bağımsız modun, Güney Kore tarihindeki acı bir olayı oyunda yeniden canlandırdığı söyleniyor. Çinli bir geliştirici tarafından hazırlandığı tahmin edilen bu bağımsız mod, hükümetin şikayetiyle birlikte başlangıçta sadece Güney Kore'de yasaklandı. Ancak devam eden görüşmeler sonucunda modun küresel çapta yasaklanmasına karar verildi.

Yeni Mod Tarihi Gerçekleri Çarpıtıyor

Söz konusu "Gwangju Running Man" başlıklı bu mod, Warband dünyasında Gwangju Ayaklanması'nı canlandırmayı amaçlıyor. Modun esinlendiği tarihi olay, 1980-1988 yılları arasında Güney Kore'yi yöneten askeri diktatör Chun Doo-hwan'ın anti-demokratik politikalarına karşı öğrencilerin başını çektiği bir protesto olarak kayıtlara geçmiş.

Olaylar sırasında askeri güçlerin protestoculara ateş açması sonucu 600 ila 2300 arasında kişi hayatını kaybettiği ve katliamın ardından ordunun, bu olayı Kuzey Kore ile iş birliği yapan komünist sempatizanların kışkırttığı "şiddetli bir ayaklanma" olarak nitelendirdiği ifade ediliyor.

Hükümete göre bu mod, Güney Kore tarihinin bu hassas ve karanlık gününü yeniden yaratmakla kalmayıp, tarihi gerçekleri çarpıtarak protestocuları silahlı ve şiddet yanlısı olarak tasvir ediyor. Öte yandan Steam'in sahibi Valve'ın, platformunda genellikle bu tür içeriklere karşı daha esnek bir tutum sergilediği biliniyor. Bu nedenle şirketin modu kaldırma kararı, birçok kişi tarafından beklenmedik bir hamle olarak yorumlanıyor.

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