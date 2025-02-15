Silikon Vadisi'nden Figure AI, Bilim Kurgu Filmlerini Gerçek Hale Getiriyor

İnsansı robot yarışında gücünü artırmak isteyen Figure AI, ticari ve konut amaçlı insansı robotlar geliştiriyor. Son dönemde yapay zeka teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte insansı robot pazarı büyük bir ivme kazandı.

Şimdi ise şirket değerini katlayacak devasa bir yatırım turuna çıkıyor. Şirket şu anda 1.5 milyar dolarlık bir yatırım almak için görüşmeler yürütüyor.

Daha da şaşırtıcı olan ise şu: Söz konusu turun şirketin değerlemesini 39.5 milyar dolara çıkaracağı belirtiliyor. Bu, Figure AI'ın bir önceki değerlemesinin tam 15 katına denk geliyor.

BMW Bazı Robotları Satın Aldı

Figure AI daha şimdiden müşteri buldu. Otomobil devi BMW, şirketin bazı robotlarını satın alarak bünyesine kattı. Hatta şirketin kurucusu Brett Adcock, geçen ay ismi açıklanmayan ikinci bir büyük müşteriyle de anlaştıklarını duyurdu.

Şirketin bu kulvardaki iddiası da oldukça büyük. Şirket kendisinde tam 100.000 adet robot üretme potansiyeli görüyor. Eğer dedikleri gibi bunu başarabilirlerse sektördeki yerlerini büyük ölçüde sağlamlaştıracaklar ve daha çok müşteri bulacaklar.

Şirket, geçtiğimiz yıl 675 milyon dolarlık B Serisi yatırım turunda 2.6 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmıştı. Yeni yatırım turuna Align Ventures ve Parkway Venture Capital liderlik edecek.

Sizce insansı robotlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası mı olacak yoksa bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ama asla gerçek olmayacağına inanacağımız hayaller olarak mı kalacak? Yorumlarda buluşalım.