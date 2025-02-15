Nintendo Switch 2 Çoktan Sızdı ve Karaborsada 1.448.800 TL'ye Satılıyor

Çin'den sızan bir bilgiye göre, daha önce Switch 2'nin CAD modellerini paylaşan güvenilir bir kaynak, kara pazardaki bir satıcıyla yapılan sohbetin ekran görüntülerini ortaya çıkardı. Nintendo'nun en yeni konsolu Switch 2 daha şimdiden karaborsaya düştü ve tam 40.000 dolara alıcı bulduğu iddia ediliyor.

Söz konusu konuşmadan yola çıkarak; Switch 2'nin Joy-Con'ları, dock'u ve diğer aksesuarlarıyla birlikte toplam fiyatının tam 40.000 dolar olduğu belirtiliyor.

Ekran görüntüleri ortaya çıktığı gibi silindi ama uyanık biri görüntüleri alıp çoktan Famiboards'a yüklemişti. Satıcının iddiasına göre Switch 2 için Pro Controller'lar gelecek hafta stoklara girecek ve bu sayede konsol ile dock fiyatları netlik kazanacak.

Switch 2 Nasıl Karaborsaya Düştü?

Switch 2'nin çıkış tarihi 2025 olarak planlanıyor. Karaborsada işlerin nasıl döndüğüne dair net bir bilgi yok ama Nintendo'nun Switch 2 sızıntılarını kontrol altına almaya çalıştığı düşünüldüğünde, bu tür kaçak konsolların dolaşması hiç şaşırtıcı değil.

Nintendo'nun 2024 yerine 2025'te piyasaya sürmeyi tercih etmesinin nedenlerinden birinin, piyasa delikçileriyle mücadele etmek ve rafları dolu tutabilmek olduğunu öne sürüyor. Piyasa delikçisi veya global tabirle scalper, ortada ne var ne yoksa toplayan kişileri temsilen bir sözcük.

Eğer gerçekten Switch 2 üretim birimlerine el konulmuşsa Nintendo Direct öncesinde daha fazla kaçak konsolun piyasada dolaştığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

40 bin Dolara Konsol Mu Olur?

Ne olursa olsun, 40.000 dolar gibi çılgınca yüksek bir fiyat, normalde bir oyun konsolunun değerini epey aşar. Hatta "epey" burada biraz hafif kalıyor.

Bu fiyat etiketi belki de esas olarak aksesuar üreticilerinin ilgi odağı olmak için belirlenmiş bir satış teklifi gibidir. Switch 2 çıktığında, tüm kılıf, tutacak ve grip gibi aksesuarların en hızlı şekilde gönderime hazır olması bekleniyor.