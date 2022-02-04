VR Odaklı İnternet Tarayıcısı Firefox Reality Kullanımdan Kaldırılıyor

Firefox’un geliştiricisi Mozilla, ilk olarak 2015 yılında sanal gerçeklik üzerine çalışmalarına başladı. Günümüzde birçok kişinin kullandığı popüler internet tarayıcılarından biri olan Firefox, uzun çalışmaların sonucunda 2018 yılında VR tabanlı tarayıcısı Firefox Reality’i kullanıma sundu. Sanal gerçeklik gözlükleri için geliştirilen projede, 4 yılın ardından sona gelindi.

Kullanıcılara sanal gerçeklik gözlükleri ile etkili bir VR deneyimi sunan internet tarayıcısı Firefox Reality, tarayıcının işlemlerini sonlandıracağını duyurdu. Viveport, Oculus, Pico ve HoloLens gibi platformların uygulama mağazalarında bulunan Firefox Reality, kullanıcılarına 2D ve 3D tarayıcı deneyimi sunuyordu.

Firefox Reality’nin Kaynak Kodunu Wolvic Kullanacak

Firefox’un geliştirici konumunda yer alan Mozilla yaptığı açıklamada, Firefox Reality’nin önümüzdeki haftalarda uygulama mağazalarından kalkacağını açıkladı. Bunun yanında VR odaklı tarayıcının kaynak koduyla ilgili olarak da önemli bir bilgi paylaşıldı.

Paylaşılan bilgiye göre; Firefox Reality'nin kaynak kodu, Igalia tarafından geliştirilecek olan sanal ve artırılmış gerçeklik odaklı internet tarayıcısı Wolvic tarafından kullanılacak. Bu gelişmeyle beraber Wolvic internet tarayıcısının, önümüzdeki haftalarda resmen kullanıma sunulması bekleniyor.

Firefox Reality'den farklı olarak hem sanal hem de artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanacak olan Wolvic, kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.