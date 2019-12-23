Flickr Kullanıcılarından Destek İstedi

Kuruluşundan bir yıl sonra, 2005 yılında Yahoo tarafından ve geçtiğimiz yıl, 2018’de SmugMug tarafından satın alınan Flickr, çalışmalarına devam edebilmek için daha fazla ücretli üyeye ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Resim barındırma ve video hosting internet sitesi olan Flickr, 2019 başında ücretsiz kullanıcıları için fotoğraf ve video sınırlaması getirmişti. Şirketin bunu yapmaktaki amacı üyelerini ücretli hale getirmekti. Ancak yapılan sınırlandırma amacına ulaşamamış olmalı ki SmugMug CEO’su Don MacAskill, ücretli ücretsiz bütün üyelerine e-mail göndererek destek çağrısında bulundu.

SmugMug CEO’su Don MacAskill’den Yardım Çağrısı

Üyelere gönderdiği e-mailde; şirketin zararına daha fazla çalışamayacağının altını çizen MacAskill, aynı zamanda şimdiye kadar SmugMug firmasının daha iyi hizmet sunabilmek için gerçekleştirdiği yenilikleri de listeledi. Kişiler için özel ve önemli olan fotoğrafları güvenle saklayabilecekleri bir platform olan Flickr için üyelik ücretlerinin uygunluğuna dikkat çekti.

Firma Aralık 26 itibarıyla Pro abonelik kampanyası piyasaya sürecek. Ancak daha çok abone çekmek amacıyla, erken kayıt olmak isteyenler için %25 indirim seçeneği de sunuyor.

Şimdi, yetkililer firma faaliyetlerine devam edebilmek için ücretsiz üyelerinin ücretli paketleri satın almalarını bekliyor.