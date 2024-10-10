FM 25'i Bekleyenlere Kötü Haber: Football Manager 25'in Çıkış Tarihi Ertelendi!

En popüler menajerlik serilerinden biri olan Football Manager'ın yeni oyununu bekleyen oyuncular için üzücü bir gelişme yaşandı. Football Manager 25'in çıkış tarihi ertelendi. Geliştirici ekip, bu konu ile ilgili uzun bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada neden böyle bir kararın alındığına yönelik bilgi de paylaşıldı.

Football Manager 25 Neden Ertelendi?

Oyunun sosyal edya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "SEGA, lisans verenlerimiz ve ortaklarımızla yaptığımız görüşmelerin ardından, en iyi çözümün oyunun yayınlanmasını Mart 2025'e ertelemek olduğuna karar verdik. Platform özelinde çıkış tarihleri onaylandıktan sonra açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında "Son Eylül Ayı Geliştirme Güncellemesi raporumuzda, Football Manager'ın yeni döneminin ilk bölümünde olabilecek en iyi deneyimi sunmak için kendimize daha fazla zaman tanımak adına FM25'in çıkış tarihini ertelememiz gerektiğini belirtmiştik" sözleri kullanıldı.

"Bu ek süre, oyun kalitesi ve deneyiminin beklentilerinizi ve bizim yüksek standartlarımızı karşılaması için yeterli olmadı" ifadelerini kullanan ekip, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Önceki blogda, stüdyo için zor bir geliştirme süreci olduğunu söylemiştik. Ekipteki herkes inanılmaz bir hızda çalışmasına ve ellerinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen birçok şey beklediğimizden daha yavaş ilerledi. Süre zaten kısıtlıydı ve son zamanlardaki yorumlarınızın birçoğunda haklı olarak belirttiğiniz gibi, çok aceleci davranıyorduk ve olağan standartlarımızdan ödün verme tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Bu durum, stüdyoda çalışan ve olabilecek en iyi oyunu sunmaya tutkuyla kendini adayan herkes üzerinde büyük bir baskı yarattı. FM25, seride bir nesildir yapılan en büyük teknik ve görsel gelişimi temsil ediyor. Football Manager oyununun tarihindeki bu önemli dönüm noktasını Kasım ayında yayınlamak için aceleci davranarak kalitesini tehlikeye atamayız." Bu, oyunun yayınlanmasına yedi hafta kala elbette hiçbirimizin beklediği bir durum değildi ancak stüdyo değerlerimizin ruhu gereği her zaman büyük resme bakarız ve buradaki büyük resim de hepimizin gurur duyabileceği bir oyun çıkarmak için bu ek süreye ihtiyacımız olduğudur."

Açıklamada ayrıca "PC/Mac'te Gelişmiş Erişim'den bahsettiğimiz 30 Eylül tarihli duyurumuzda eksik olduğunu belirttiğiniz bir nokta vardı. Gelişmiş Erişim özelliği yeni yayınlanma tarihinden önce kullanıma sunulacaktır ve bu sürenin ne kadar olacağından emin olduğumuzda sizi ilk fırsatta bilgilendireceğiz. Yeni oyun tanıtımını da Ocak 2025'in sonuna almayı planlıyoruz" sözlerine de yer verildi.

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