Tüm dünyadaki futbol tutkunlarının merakla beklediği Football Manager 25, iptal edildi. Bir süredir geliştirme sürecinde zorluklar yaşayan ve çıkış tarihini düzenli olarak ertelediklerini açıklayan Sega ve Sports Interactive, FM 25'in geliştirme sürecini resmen iptal ettiğini duyurdu. İşte detaylar!

Football Manager 25 İptal Edildi: Hedef FM 26!

Sega ve Sports Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre Football Manager 25, geliştirme sürecinin ortasında iptal edildi. Halihazırda oyunun çıkış tarihini iki kez erteleyen ve buna rağmen devre arasına bile yetiştiremeyen şirket, projeye devam etmeme kararı aldı.

Yaşanan durumla ilgili oyunculardan özür dileyen geliştirici Sports Interactive, "FM 25'i önceden satın alan herkese güven ve destekleri için minnettarız. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüz. Özellikle oyunun iki kez ertelenmesi ve ilk oynanış görüntülerini sabırsızlıkla beklediğiniz düşünüldüğünde, bu kararın ne kadar zor olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar sipariş veren oyuncuların ise parasının iade edileceği söylendi. Ancak bildiğiniz üzere Football Manager tutkunları için mesele para değil. Ancak endişelenmeyin, Football Manager serisi tamamen sonlandırılmadı. Sega ve Sports Interactive sadece FM 25 özelinde bir iptal kararı aldı.

Geliştirici şirket bunun yerine tüm kaynaklarını Football Manager 26'nın geliştirilmeside kullanacak. Zaten açıklama da "Yeni bir Football Manager dönemi yaratmak için tüm odak noktamızı bu yöne kaydırıyoruz. İlerleme kaydettikçe sizleri güncelleyeceğiz. Sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz" mesajıyla açıklama sonlandırıldı.

FM tutkunlarının ise şu anda tek yapması gereken beklemek. Halihazırda transfer döneminin kapanmak üzere olduğunu ve neredeyse tüm dünyadaki liglerin ikinci yarısının başlamak üzere olduğunu düşünürsek, bu karar oldukça mantıklı.

FM 25 ve FM 26'nın birkaç ay arayla çıkması şirketin satışlarını olumsuz etkileyebilirdi. Zaten FM 25'in iptaline gerekçe olarak ise "bugüne kadar açıkça ifade ettikleri çeşitli zorluklar ve öngörülemeyen engeller" gösterildi. Ayrıca "genel oyuncu deneyimi ve arayüz gereken seviyede değil." dendi.

Tüm bunlar Football Manager severleri oldukça üzse de geliştiricinin aç gözlü bir şirket gibi davranmaktansa sorumluluk alması oldukça dikkate değer bir davranış. Buradan yola çıakrak Football Manager 26'nın gerçekten de almaya değer bir iş olacağı yorumlanabilir.