A101 Uygun Fiyata 2 TB PlayStation 5 Pro ve iPhone 15 Plus Satıyor

A101 uygun fiyata iPhone 15 Plus ve oyun konsolu satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta iPhone 15 Plus ve PlayStation 5 Pro satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında Macbook Air, akıllı televizyon, Android telefon da bulunuyor.

A101'de Satılan iPhone 15 Plus ve PlayStation 5 Pro'nun Fiyatları

A101'de iPhone 15 Plus modelinin 512 GB depolama alanına sahip sürümü 72 bin 999 TL fiyata satılıyor. Apple'ın çevrim içi mağazasında bu telefonun 79 bin 999 TL fiyata satıldığını belirtelim. Dolayısıyla daha uygun fiyata satın alma imkânı bulunuyor.

Bilkom garantili PlayStation 5 Pro'nun 2 TB depolama alanına sahip sürümü 46 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. MacBook Air M2 13,6 inç 512 GB dizüstü bilgisayar ise 43 bin 999 TL fiyata sahip.

Redmi Note 14 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 13 bin 299 TL fiyat belirlendi. Bu hafta ayrıca 30 bin 999 TL fiyata sahip Philips 55" 4K uydu alıcılı smart LED TV, 65 bin 799 TL fiyatlı LG 65" 4K uydu alıcılı smart OLED TV satılıyor.

Satışa sunulan ürünler arasında 3 bin 999 TL fiyata sahip Awox 32" HD uydu alıcılı LED TV, 6 bin 799 TL fiyatlı Infinix Hot 30 ve 5 bin 299 TL fiyata sahip Samsung Galaxy Watch 6 da bulunuyor.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.