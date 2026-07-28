BYD, 775 Beygirlik Da Han'ın Görüntülerini Paylaştı

BYD Da Han'ın resmî görüntüleri paylaşıldı. Yüksek menzil değeri ve gücü ile ön plana çıkması beklenen, epey hızlı şarj olması beklenen otomobil, yeşil rengi ile sergilendi. Markanın tanıtım için bu rengi tercih etmesi bekleniyor. Test sürüşlerinde ise kırmızı renk tercih edilmişti.

BYD Da Han'ın Nasıl Bir Tasarımı Olacak?

BYD Da Han'ın dış tasarımında öne çıkan detaylardan biri, tavanla birleşik görünen gümüş renkli ön ve arka sütunlar. Bu tasarım araca oldukça lüks bir dokunuş kazandırırken ön kısımda yer alan ince LED farlar ve BYD'nin Dragon Whiskers ya da diğer bir deyişle Edjer Bıyığı tasarım stili de arabanın modern görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Tavandaki LiDAR sensörü mevcut. Ön çamurluklara ise kameralar entegre edilmiş durumda. Bununla birlikte BYD'nin yeni nesil DiPilot 5.0 gelişmiş sürüş destek sistemi bulunuyor. Yan tarafta görülen yarı gizli kapı kolları ise aracın hava direncini azaltarak menzil değerini yüksek tutmaya yardımcı oluyor.

BYD Da Han'ın Özellikleri Neler Olacak?

Uzunluk: 5.256 mm

5.256 mm Genişlik: 1.999 mm

1.999 mm Yükseklik: 1.510 mm

1.510 mm Aks mesafesi: 3.130 mm

3.130 mm Batarya tipi: LFP (Lityum Demir Fosfat)

LFP (Lityum Demir Fosfat) Batarya kapasitesi (EV): 102,326 kWh

102,326 kWh Menzil (RWD / Arkadan İtişli): 1.008 km (CLTC)

1.008 km (CLTC) Menzil (AWD / Dört Tekerlekten Çekiş): 880 km (CLTC)

880 km (CLTC) Güç (RWD): 370 kW (503 beygir)

370 kW (503 beygir) Güç (AWD): 570 kW (775 beygir)

570 kW (775 beygir) Motor düzeni (RWD): Tek elektrik motoru

Tek elektrik motoru Motor düzeni (AWD): Çift elektrik motoru

Çift elektrik motoru Arka aks yönlendirme sistemi: Var

Var Sürücü destek sistemi: DiPilot 5.0

DiPilot 5.0 LiDAR sensörü: Tavan üzerinde

Tavan üzerinde Kamera sistemi: Ön çamurluk kameraları

BYD Da Han Ne Kadar Menzil Sunacak?

BYD Da Han'ın arkadan itişli sürümü 1.008 kilometreye, dört çeker versiyonu ise 880 kilometreye kadar menzil sunacak. Ama bu WLTP standartlarına göre değil, CLTC standartlarına göre geçerli. Bilmeyenler için CLTC, Çin yollarına göre belirlenen koşullar altında elde edilen menzili ifade ediyor. WLTP ise daha çok Avrupa ve Türkiye'de geçerli.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu aracı Türkiye'de kullanacak olsanız menzil değeri elbette o kadar yüksek olmayacak. WLTP karşılığına göre arkadan itişli sürümü aşağı yukarı 806 kilometre, dört çeker versiyonu ise 704 kilometre menzil sunacaktır. Bu önemli düşüşe rağmen menzil değerinin hâlâ etkileyici seviyede olduğu söylenebilir. Şehirler arası seyahat edenler için büyük kolaylık sağlayacaktır.

BYD Da Han Ne Kadar Batarya Kapasitesine Sahip?

Araç 102,3 kWh batarya kapasitesine sahip. LFP yani lityum demir fosfat batarya tercih edildi. Büyük bataryanın avantajını elbette uzun menzille göreceğiz. Yukarıda verilen değerlerde de görüleceği üzere araç hiç durmadan oldukça uzun bir mesafe katedebilecek. Ayrıca batarya türü de uzun bir zaman boyunca verimliliğini koruyacağını gösteriyor.

BYD Da Han Ne Kadar Güç Üretecek?

Beygir gücü, bir arabanın ne kadar güçlü olduğunu gösteren temel unsurlardan biri. Bu otomobilin arkadan itişli versiyonu 370 kW (503 beygir), dört çeker sürümü ise 570 kW (775 beygir) güç sağlayacak. Yüksek güç sayesinde araba çok daha kısa sürede hızlanabilecek. Bunun özellikle de performansa önem verenler için ciddi bir avantaj olacağını söylemek mümkün.

BYD Da Han'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BYD Da Han'ın henüz resmî fiyat etiketi açıklanmadı fakat başlangıç fiyatının 210 bin ila 230 bin yuan arasında olması bekleniyor. Yani güncel kurla 1 milyon 471 bin 571 TL ile 1 milyon 611 bin 721 TL aralığında bir fiyat etiketi söz konusu. Tabii, Türkiye'de satışa sunulması hâlinde bundan daha yüksek bir fiyat etiketi göreceğiz.

Yüksek gücü nedeniyle yüksek ÖTV dilimine girmesi bekleniyor. Bunun üzerine eklenecek diğer giderler de olacak. Dolayısıyla aracın başlangıç fiyatı iyimser bir hesaplamaya göre 3,8 milyon TL civarında olabilir. Elbette bunun henüz netlik kazanmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini belirtmekte fayda var.

BYD Da Han Türkiye'de Satılacak mı?

BYD Da Han'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı ama şirketin şu an Türkiye'de fabrika kurma planlarını geçici bir süreliğine askıya alması, işleri biraz karışık hâle getiriyor. Şirketin şu an önceliği Macaristan'daki fabrika. Dolayısıyla bu araç Türkiye'de üretilmeyecek. O yüzden Türkiye'ye getirme maliyeti de oldukça yüksek olacak. Bu şartlar altında da Türkiye'ye gelme olasılığının biraz düşük kaldığı söylenebilir.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse BYD Da Han, markanın şu ana kadar ürettiği en iddialı sedan modellerinden biri olacak. Uzun menzil sunmanın yanı sıra performansı da üst düzey olacak. Ayrıca gelişmiş sürüş destek sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile donatılacak. Tüm bunları göz önüne alarak üst segment sedan modellere ciddi bir rakip olacağını düşünüyorum.