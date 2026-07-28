Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 90Hz Yenileme Hızına Sahip

Itel, yeni bir Android telefon tanıttı. Epey uygun bir fiyata sahip olan Zeno 100 Pro adlı model, 5.000 mAh batarya kapasitesi, Unisoc işlemci ve dahasıyla birlikte geliyor. Sosyal medyada gezinme gibi amaçlarla kullanıma uygun cihaz turuncu, siyah ve beyaz olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıları karşılıyor.

Itel Zeno 100 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.6 inç

6.6 inç Çözünürlük: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Unisoc T7100

Unisoc T7100 RAM: 3 GB (5 GB sanal RAM desteği)

3 GB (5 GB sanal RAM desteği) Depolama: 64 GB

64 GB İşletim Sistemi: Android 15 Go Edition

Android 15 Go Edition Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj: 10W kablolu şarj

10W kablolu şarj Parmak İzi Okuyucu: Yan tarafa entegre

Yan tarafa entegre Yüz Tanıma: Var

Var Dayanıklılık: MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası

MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası Renk Seçenekleri: Turuncu, beyaz ve siyah

Itel Zeno 100 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Itel Zeno 100 Pro, 6,6 inç ekran boyutuna sahip. HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekranla birlikte geliyor. Ekran boyutu göz önüne alınarak çözünürlüğe bakılacak olursa yakından yazılar tam keskin görünmeyecektir. Öte yandan ekran teknolojisi de AMOLED ekranlar kadar derin siyahlar sağlamayacaktır. Siyah kısımlarda grileşme sorunu görülebilir. Öte yandan yenileme hızı, 60Hz ekranlara göre daha akıcı bir ekran deneyimi sunacaktır.

Itel Zeno 100 Pro'nun İşlemcisi Nedir?

Yeni telefonda Unisoc T7100 işlemcisi kullanılıyor. Aynı işlemci, Itel Zeno 100'de de tercih edilmişti. Çok yüksek grafik kalitesine sahip oyunlarda aşırı iyi performans beklememek gerek. Ama Candy Crush Saga gibi basit oyunlar oynama eğiliminde olanlar için gayet yeterli olacaktır.

Cihaz, Genshin Impact gibi yüksek grafik kalitesine sahip oyunlarda yeterli performans sağlamayacaktır. Öte yandan RAM kapasitesi de epey düşük. O yüzden oyun oynarken arka planda çok fazla güç tüketen uygulamaları çalıştırmak pek doğru bir tercih olmayacaktır.

Itel Zeno 100 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Itel'in bu modeli, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W şarj desteği ile geliyor. Ekran teknolojisi ve çözünürlük sayesinde zaten çok fazla şarj tüketmeyecektir. İşletim sistemi de hafif sayılır, çok fazla gereksiz güç tüketmez. Gün içinde eğer arada sırada sosyal medyaya bakmaktan ibaret bir telefon kullanım alışkanlığına sahip olanlar, günü rahatlıkla çıkarır. Hatta oyun oynamayanların ertesi günü görmesi bile muhtemel.

Itel Zeno 100 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Itel Zeno 100 Pro'nun Türkiye'de satılıp satılmayacağı ile ilgili şimdiye kadar resmî açıklamada bulunulmadı ama Türkiye'ye gelme olasılığı çok da düşük değil. Öyle ki şu an Itel S23 de dahil olmak üzere birçok telefon çeşitli mağazalar üzerinden satılıyor. Tabii, henüz bir resmî açıklama olmadığı için buna kesin gözle bakmamakta fayda var.

Itel Zeno 100 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Itel Zeno 100 Pro için 8.599 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 255 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda buna vergiler de dahil edilecektir. Bu durumdaysa nihai fiyat 7 bin TL civarında olacaktır. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı konusunda da belirttiğimiz gibi, Türkiye fiyatı da henüz netlik kazanmadı. Eğer satışa sunulursa farklı bir fiyata da sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Bana göre Itel Zeno 100 Pro, daha çok sosyal medyada gezinme ve çeşitli web sitelerine göz atma gibi amaçlarla kullanıma uygun model. Elbette arada sırada epey basit bir oynanışa sahip sonsuz koşu oyunu Temple Run gibi mobil oyunlar da oynanabilir ancak sürekli oyun oynayan, yeni çıkan ve yüksek grafik kalitesine sahip yapımlar için pek iyi bir seçim olmayacaktır.