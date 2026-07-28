Kutulu GTA 6 Alacak PS5 Oyuncularına Uyarı: Bu Detayı Gözden Kaçırmayın

GTA 6 için heyecanla bekleyişte olduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Önümüzde dört aydan az bir zaman kaldı ve süre azaldıkça, heyecan ve sabırsızlık katsayısı da artıyor. Ancak yakın bir zaman önce ortaya çıkan bir detay, oyuncuların bir parça tadını kaçırdı. Oyunun PlayStation 5 versiyonunu kutulu almayı tercih ediyorsanız, dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var.

GTA 6'nın Kutulu PlayStation 5 Versiyonunda Bölge Kilidi Olacak

Rockstar Games şirketinin destek sayfası üzerinden yayınladığı yeni bilgiler ile oyunun kutulu PlayStation 5 versiyonu için bölge kodu kilidinin olacağı ortaya çıktı. Bu da, PlayStation 2 dönemine benzer olarak, kutunun içinden çıkan kodun bölgesi ile PlayStation Network hesabının bölgesi ile uyumlu olması zorunluluğunu getirecek. Mesela Türkiye hesabı açmışsanız, Asya bölgesinden gelen bir kodu etkinleştirmeniz mümkün olamayacak. Bu nedenle de oyunculara, hesaplarının bağlı olduğu bölgeden satın alım yapmaları öneriliyor.

GTA 6'nın Kutulu XBOX Series Versiyonunda da Bölge Kilidi Var Mı?

GTA 6 oyununun PlayStation 5 versiyonu için uygulanan bölge kodu kilidi, XBOX Series versiyonu için geçerli değil. Diğer bir deyişle, farklı bir bölgeden aldığınız kodu farklı bir bölgeden açılan hesapta kullanabilmek mümkün olacak. Bu noktada, söz konusu bölge kilidi uygulamasının kararını Rockstar Games mi yoksa Sony mi aldı bilinmiyor.

Bildiğiniz gibi ülkemiz, EMEA ve Asya bölgesinin geri kalanı olarak tanımlanan geniş bir bölge grubuna dahil oluyor. Haliyle Almanya, Avustralya, Fransa, Hindistan, İspanya ve İtalya üzerinden gelen kodlar, Türkiye PSN hesaplar ile uyumlu oluyor. Diğer yandan, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Brezilya, Japonya ve Latin Amerika kodlarının uyumlu olmayabileceği söyleniyor. Satın alım öncesinde bir kontrol yapmakta fayda var.

GTA 6 Kodlarının Japonya İçin Kullanım Süresi Sınırı Olacak

Hazır Japonya demişken, PSN hesabını bu ülkeden açma tercihinde bulunacak oyuncular için de şöylesine ilginç bir gelişme var ki kodların belirli bir kullanım süresi olacak. Verilen bilgilere göre, oyunun 19 Kasım 2026 tarihindeki çıkışını takiben yüz yetmiş günlük bir süre sınırı olacak. Eğer bu süre içerisinde kodlar aktif edilmezse, oyunun yeniden satın alınması gerekecek.

Şu an için Japonya haricindeki bir başka ülke için bu yönde bir açıklama yok, ama kod konusunun bir hayli riskli olduğunu söyleyebiliriz. Yani etkinleştirmeden bir şekilde kaybolması durumunda, oyunu yeniden satın almak gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu da ekstradan masraf demek oluyor.

Editörün Yorumu

Yaşanan bu gelişme, özellikle kutulu oyun satın almayı tercih eden oyuncular için can sıkıcı olacak düşüncesindeyim. Bölge kilidi uygulamasının yıllar sonra şimdilik tek bir oyunla olsa dahi geri dönmesi, farklı ülkelerden daha uygun fiyatlı satın alımın yolunu büyük ölçüde kapatabileceği gibi, yanlış bölgeden alınan bir kodun kullanılamaması riskini de beraberinde getiriyor.

Elbette akıllara şöyle bir soru da gelmiyor değil: "Eğer GTA 6 için uygulanacaksa, başka oyunlar için de kullanılabilir mi?" Böylesi bir durumun yaygınlaşması pek tabii ki beklenebilecek bir durum diyebiliriz. Şimdilik buna dair bir imada bulunulmamış olsa da her şeye hazırlıklı olmak lazım diye düşünüyorum. Umarım yanılırım.