Ford F-150 XLT ve STX Türkiye'de! Fiyatlar Dudak Uçuklatıyor

Ford, F-150 XLT ile F-150 STX modellerini Türkiye'de satışa sundu. Dayanıklılığı ile ön plana çıkan ve daha çok doğa tutkunlarına hitap eden bu otomobillerden her ikisi de oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile taşıyor. Öyle ki STX 8 milyona yakın, XLT ise bunun çok üzerinde bir fiyattan başlıyor.

Ford F-150 XLT ve STX'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Amerika'da üretilen F-150 STX için 7 milyon 931 bin 700 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. XLT ise 8 milyon 631 bin 700 TL'den başlayan bir fiyata sahip. XLT modeli, 18 inç jantlar, STX ise 20 inç jantlarla birlikte geliyor. Her iki aracın da boş ağırlığı 2.220 kilogram olarak açıklandı. Azami ağırlığının ise 2.971 kilometre olduğu belirtildi.

Ford F-150 XLT ve STX'in Özellikleri Neler?

F-150'nin XLT ve STX versiyonları aynı özellikleri paylaşıyor. 2.7L EcoBoost V6 motor ile donatılan otomobiller, yakıt türü olarak ise benzin kullanıyorlar. 242 kW maksimum güç üreten bu motor, 542 Nm tork değeri ile yüksek bir çekiş performansı elde etmenize olanak tanıyorlar. Dört çeker sisteme sahip otomobil, 10 ileri otomatik şanzımanı sayesinde vites geçişlerini oldukça kolay bir hâle getiriyorlar.

Araçlar en fazla 165 km/sa hıza ulaşabiliyor. 0'dan 100 km/sa hıza çıkmaları ise 6 saniyeyi buluyor. 100 kilometrede ortalama 12 litre yakıt tüketen arabaların 3.500 kilograma kadar ulaşan römork kapasitesi mevcut. 5.893 uzunlua sahip olan otomobiller, 2,431 genişliğe ve 1.959 mm yüksekliğe sahip. 249 mm'lik yerden yüksekliği sayesinde özellikle zorlu arazi koşullarında kullanmaya uygun hâle geliyor.

136 litrelik yakıt tankına sahip olan bu otomobiller, tasarım tarafında birbirinden küçük farklarla ayrılıyor. XLT modelinde krom detaylı yan basamak, ön ve arka tampon, ön ızgara, kapı kolları ve egzoz çıkışı bulunuyor. Bunların haricinde ısıtmalı arka cam, geri görüş kamerası, arka park sensörü, siyah renkli yan aynalar gibi birçok detay aynı kalıyor.