1.810 KM Menzilli Smart #6 Kış Testinde! 429 Beygir Gücü Sunuyor

Mercedes-Benz ve Geely iş birliğinin ilk meyvelerinden biri olan Smart #6'nın kış testlerine başlandı. Şarj edilebilir hibrit otomobil, son derece zorlu hava koşullarında çalıştırılıyor. Aracın bu zorlu koşullarda ne kadar iyi bir performans gösterdiğini öğrenmek için başlatılan testlerle birlikte özellikle bataryanın ne kadar dayanıklı olduğunun öğrenilmesi amaçlanıyor.

Smart #6'nın Kış Testleri Devam Ediyor

Smart #6'nın testlerinin Çin'in en soğuk yerlerinden biri olarak görülen Heilongjiang eyaletinde yapıldığı belirtildi. Daha önce Geely'nin pek çok otomobilinin kış testi aynı bölgede gerçekleştirilmişti. Burada sıcaklık seviyesi eksi 35 derecenin altına düştüğü için Çin'de soğuk hava testi için en iyi yer olduğu düşünülüyor.

Görseldeki fotoğraflarda aracın tasarımının görülmemesi için kamuflaj kullanıldığı görülüyor ancak gerek boyutlar gerek şekli itibarıyla daha önce yayınlanan Smart #6 görüntüleri ile uyuşuyor. Öne çıkan detaylar arasında ise tavan üzerinde geniş bir görüş imkânı sunan LiDAR sensörü ve gizli kapı kolları yer alıyor. Bu arada kullanıcıları nasıl bir aracın beklediği hakkında fikir edinmek açısından ortaya çıkan özelliklerine değinmekte fayda var.

Smart #6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Smart #6 tamamen elektrikli bir model olmayacak. İçinde hem 1,5 litrelik benzinli motor hem güçlü elektrikli motorlar yer alacak. Toplam 429 beygir gücü (320 kW) sunacak olan otomobil, bataryanın devre dışı olduğu bir senaryoda 100 kilometrede sadece 3,9 litre benzin tüketerek bir süre daha yola sorunsuz devam etmenizi sağlayacak.

Batarya doluyken hiç benzin harcamadan 285 kilometre gidecek olan bu aracın benzin ve elektrikle birlikte toplam menzili ise 1.810 kilometreyi bulacak. Üç vitesli DHT şanzımanla birlikte gelecek olan otomobil, performans açısından da önemli katkı sağlayacak. Araç lityum demir forsat(LFP) bataryalar içerecek. LFP bataryaların en büyük faydası ise batarya ömrünün daha uzun olması.

Şarj seviyesi yüzde 10'dan 80 seviyesine yaklaşık 20 dakikada gelebilen otomobilin 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüleceği öngörülüyor. Türkiye'de satışa sunulma ihtimali ise yüksek maliyetlerden dolayı en azından yakın zamanda düşük görünüyor.