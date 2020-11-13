Formula 1 İstanbul Tanıtım Videosu Yayında! Hemen İzleyin

Formula 1 İstanbul tanıtım videosu tüm ihtişamı ile yayınlandı. 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının tanıtım videosu Twitter üzerinden paylaşıldı. Formula 1 İstanbul tanıtım videosu haberimizde.

Formula 1 İstanbul Tanıtım Videosu

F1'in resmi Twitter hesabından yayınlanan Formula 1 İstanbul tanıtım videosu çok yoğun ilgi alıyor. Video hem Twitter hem de Instagram'da gündemde. Hemen aşağıdan Formula 1 İstanbul tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Formula 1 İstanbul tanıtım videosunda İstanbul'un en önemli yerlerinde çekilen görüntüler yer alıyor. İşte Formula 1 İstanbul tanıtım videosu.

Formula 1 İstanbul tanıtım videosu hakkında düşüncelerinizi yorumlar alanından bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Düşüncelerinizi merakla bekliyoruz.

Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda? Formula 1 İstanbul Saat Kaçta?

Formula 1 İstanbul koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak yapılacak. Formula 1 İstanbul programı şu şekilde:

Formula 1 İstanbul Saat Kaçta?

13 Kasım Cuma

11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları

14 Kasım Cumartesi

12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları

15 Kasım Pazar

13:10 Formula 1 İstanbul GP

Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda?

Formula 1 İstanbul, TV+'ta yayınlanacak. TV+'ın yanı sıra 15 Kasım'daki büyük yarış ise S Sport'tan izlenebilecek.

TV+ Canlı İzle, TV+ İndir

Televizyon izleme uygulaması olan TV+'ı aşağıda yer alan indir butonuna basarak kolayca indirebilirsiniz.

TV+ İndir

TV+ indir butonuna bastıktan sonra indirme ekranı karşınıza çıkacak. Açılan ekrandan yönergeleri takip ederek uygulamayı cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra Formula 1 İstanbul'u izlemeye başlayabilirsiniz.

Formula 1 İstanbul Nerede Yapılacak?

Formula 1 İstanbul, İntercity İstanbul Park'ta yapılacak. Ülkemizde Formula 1 yarışları ilk kez 2005 yılında düzenlenmişti. 2011 yılından sonra yarışlar Türkiye'de yapılmamıştı. 9 yılın ardından Formula 1 yarışları Türkiye'de gerçekleştirilecek.

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