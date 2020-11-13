Formula 1 İstanbul Tanıtım Videosu Yayında! Hemen İzleyin

Formula 1 İstanbul tanıtım videosu tüm ihtişamı ile yayınlandı. 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının tanıtım videosu Twitter üzerinden paylaşıldı. Formula 1 İstanbul tanıtım videosu haberimizde.
Formula 1 İstanbul Tanıtım Videosu
F1'in resmi Twitter hesabından yayınlanan Formula 1 İstanbul tanıtım videosu çok yoğun ilgi alıyor. Video hem Twitter hem de Instagram'da gündemde. Hemen aşağıdan Formula 1 İstanbul tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.
Formula 1 İstanbul tanıtım videosunda İstanbul'un en önemli yerlerinde çekilen görüntüler yer alıyor. İşte Formula 1 İstanbul tanıtım videosu.
One historic bridge, two continents#TurkishGP 🇹🇷 @redbullracing @AlphaTauriF1— Formula 1 (@F1) November 12, 2020
Formula 1 İstanbul tanıtım videosu hakkında düşüncelerinizi yorumlar alanından bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Düşüncelerinizi merakla bekliyoruz.
Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda? Formula 1 İstanbul Saat Kaçta?
Formula 1 İstanbul koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak yapılacak. Formula 1 İstanbul programı şu şekilde:
Formula 1 İstanbul Saat Kaçta?
13 Kasım Cuma
- 11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları
- 15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları
14 Kasım Cumartesi
- 12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları
- 15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları
15 Kasım Pazar
- 13:10 Formula 1 İstanbul GP
Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda?
Formula 1 İstanbul, TV+'ta yayınlanacak. TV+'ın yanı sıra 15 Kasım'daki büyük yarış ise S Sport'tan izlenebilecek.
TV+ Canlı İzle, TV+ İndir
Televizyon izleme uygulaması olan TV+'ı aşağıda yer alan indir butonuna basarak kolayca indirebilirsiniz.
TV+ İndir
TV+ indir butonuna bastıktan sonra indirme ekranı karşınıza çıkacak. Açılan ekrandan yönergeleri takip ederek uygulamayı cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra Formula 1 İstanbul'u izlemeye başlayabilirsiniz.
Formula 1 İstanbul Nerede Yapılacak?
Formula 1 İstanbul, İntercity İstanbul Park'ta yapılacak. Ülkemizde Formula 1 yarışları ilk kez 2005 yılında düzenlenmişti. 2011 yılından sonra yarışlar Türkiye'de yapılmamıştı. 9 yılın ardından Formula 1 yarışları Türkiye'de gerçekleştirilecek.
Sizler Formula 1 İstanbul hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!
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