Formula 1 Türkiye Tarihi Ertelendi: Yeni Tarih Açıklandı!

Formula 1 Türkiye tarihi ile ilgli önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeye göre 1-2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin tarihi ertelendi. Peki, ülkemizde Formula 1 etkinliği nez aman düzenlenecek? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Formula 1 Türkiye Tarihi Belli Oldu

Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin 1-2-3 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta düzenlemesi planlanıyordu fakat etkinliğin tarihi ile ilgili bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile birlikte söz konusu etkinlik ileri bir tarihe ertelendi.

Etkinliğinin tarihi, takvimdeki Japonya yarışının iptal edilmesi nedeni ile güncellendi ve son halini aldı. Kesinleşen yeni takvime göre dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olan Formula 1TM etkinliği, 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.

Daha önce alınan biletlere ilişkin yapılan açıklamada, "Mevcutta biletlerini almış seyircilerimizin hiçbir işlem yapmasına gerek bulunmuyor" sözlerine yer verildi. Ayrıca bilet satışlarının şu anda devam ettiği de aktarıldı.

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinlik tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesi ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Hezber, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada pandeminin sebep olduğu karmaşıklık sebebiyle bu sezonki yarış takviminde pek çok kez değişiklikler oldu" dedi.

Sadi Hezber, "Intercity İstanbul Park olarak bu süreçte de Formula 1TM yönetimiyle sıkı temasta bulunarak, belirsizlikler noktasında çözüm önerilerimizi sunduk ve uyum yeteneğimizi sergileyerek güncellenen takvimdeki yerimizi koruduk" şeklinde konuştu.

Hezber, "Kesinleşen takvime göre 8-9-10 Ekim tarihlerinde dünyanın gözü İstanbul’da ve Intercity İstanbul Park’ta olacak" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bu kapsamda bilet satışlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Mevcutta biletlerini almış seyircilerimizin hiçbir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Geçtiğimiz yılın en iyi yarışını gerçekleştirerek Türkiye’ye yaşattığımız gururu bu yıl seyircili olarak tekrar edeceğiz. Bu heyecana ortak olma fırsatını kaçırmak istemeyenleri zaman kaybetmeden biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz."

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