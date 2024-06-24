Yapay Zeka, Formula 1'e Geldi! Yarışlar Artık "Eşsiz" Deneyim Sunacak!

Formula 1, izleyici deneyimini daha da geliştirmek ve izleyicileri ekranlara bağlamak amacıyla Amazon ile işbirliği yaparak yeni bir yapay zeka destekli "Statbot" uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyor.

Bu yenilikçi teknoloji, ilk olarak İspanya Grand Prix'sinde tanıtılacak. Amazon'un bulut bilişim bölümü Amazon Web Services (AWS) tarafından geliştirilen Statbot, yarış arşivlerini tarayacak ve gerçek zamanlı yarış verilerini analiz ederek, yayın sunucularına canlı yayın sırasında bağlam ve bilgi sunacak.

Spor Yayınlarında Yapay Zeka: F1'in Yeni Adımı

Yapay zekanın medya dünyasına nasıl sızdığına dair bir işaret olan bu yeni teknoloji, F1'in sahibi Liberty Media Corp.'un, hayranlarını ekranlara bağlı tutmak için yeni yollar aradığını gösteriyor.

Liberty, 2016 yılında CVC Capital Partners'tan F1'i satın aldığından beri, sporun küresel cazibesini artırmaya ve izleyici kitlesini genişletmeye odaklandı. Netflix'in arka plan belgesel dizisi "Formula 1: Drive to Survive" gibi pazarlama hamleleriyle bu hedefe ulaşmayı başaran şirket, canlı yarış yayınlarını da daha çekici hale getirmek istiyor.

Amazon ve F1, yapay zekayı kullanarak pit-stop zamanlaması veya bir sürücünün rakibini ne zaman geçmeye çalışacağı gibi konularda yarış içi tahminler sunmayı planlıyor. Bu tahminler, araç performansı ve lastik aşınması gibi gerçek zamanlı detaylara dayanacak.

AWS Kanada Genel Müdürü Eric Gales, Montreal'deki Kanada Grand Prix'sinde yaptığı bir röportajda, "Bu veri ve hayranlarla olan yakınlık sayesinde, hiper kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı düşünebilirsiniz" dedi.

F1'in yayın ve medya direktörü Dean Locke, izleyicilere pasif bir deneyim sunmanın yeterli olmadığını vurguluyor. F1, izleyicilere ne kadar veri görmek istediklerini ve hangi hikayelerin anlatılmasını istediklerini seçme imkanı sunarak, yarış yayınlarını daha ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyor.

İzleyiciler, böylece kendi tercihlerine göre kişiselleştirilmiş bir izleme deneyimi yaşayabilecekler. Bu yenilik, F1'in ABD'deki erişimini artıran Netflix serisi ve Las Vegas Grand Prix gibi yeni yarışlarla birlikte, sporu daha geniş kitlelere ulaştırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.