Yarış Tutkunlarına Müjde: Formula Legends, Hatalı Fiyatlandırmayla 56 TL’ye satılıyor

Xbox yine dikkat çekici bir fiyatlandırma hatası ile gündeme geldi. 3DClouds tarafından geliştirilen Formula Legends, yalnızca 56,25 TL karşılığında Türkiye'de ön siparişe açıldı. Normal şartlarda çok daha yüksek bir etiketle satışa çıkması beklenen oyunun bu düşük fiyatı ülkemizdeki oyuncuların yüzünü güldürdü.

Formula Legends, Xbox'ta 56 TL’ye Ön Siparişe Açıldı

Merak edenler için Formula Legends, Formula yarışlarının en ikonik dönemlerini bir araya getirmek ve oyunculara bu tarihi bir yolculuk sunmak için geliştirilen bir yapım. Oyun, özellikle renkli dünyası ile dikkat çekiyor ve klasik yarış oyunlarına modern bir bakış getirmeyi amaçlıyor.

Eğer siz de bu deneyimi kendiniz tatmak istiyorsanız Xbox mağazasından ön sipariş verebilirsiniz. Ön sipariş fiyatının bu denli düşük olması, muhtemelen kısa süre içinde düzeltilecek bir hata. Daha önce de benzer fiyatlandırma sorunları kısa sürede fark edilip düzeltilmişti.

Ancak Microsoft genellikle hatalı fiyattan da olsa oyunu satın alan kullanıcıların oyunu ellerinde tutmalarına izin veriyor. Bu durum, uygun fiyata oyunu arayan oyuncular için avantajlı bir fırsat yaratırken oyunun resmi çıkış fiyatının ne olacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Xbox'a ek olarak PC, PlayStation ve Nintendo Switch'e çıkış yapacak oyunun ön sipariş fiyatı açıklanmadı. Formula Legends'in resmi çıkış tarihi ise 18 Eyl 2025. Yani bir Xbox sahbiiyseniz 56 TL'den satın alabilir altı gün sonra oynayabilirsiniz.