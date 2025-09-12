Efsane Orta Çağ Savaş Oyunu 13 TL'ye Düştü! Bu Fırsat Kaçmaz

Orta Çağ temalı savaş oyunlarını oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya kapsamında Chivalry 2 indirime girdi. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Chivalry 2'nin Fiyatı Düştü

Epic Games mağazasında geçtiğimiz günlerde Yaz Sonu İndirimi başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Chivalry 2 de bulunuyor. Oyun kampanya kapsamında yüzde 80 oranında indirime girdi. Kampanya 18 Eylül 2025 saat 18.00'de sona erecek.

2022 yılının haziran ayında piyasaya sürülen Chivalry 2'nin standart sürümünün fiyatı 69 TL'den 13,80 TL'ye düştü. Çeşitli avantajlar sunan "Special" ve "King's" isimli sürümler de indirime girdi. Special sürümü 79 TL yerine 15,80 TL, King's sürümü ise 99 TL yerine 19,80 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Chivalry 2 Nasıl Bir Oyun?

Torn Banner Studios tarafından geliştirilen Chivalry 2, en iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alıyor. Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapabilmemizi sağlayan oyunun temel amacı karşı takımda yer alan oyunculara karşı savaşmak. Oyun savaş atmosferini çok başarılı şekilde yansıtıyor.

Her biri farklı silah türlerine sahip dört ana sınıf bulunuyor. Her sınıfın içerisinde alt sınıflar ve silah seçenekleri mevcut. Böylece kendi oyun tarzımıza en uygun sınıfı ve silahı seçebiliyoruz. Gerçekçi dövüş mekaniğiyle öne çıkan yapımın 82 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Chivalry 2'nin Fragmanı

Chivalry 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel i3-4370

Intel i3-4370 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 2 GB DirectX: Sürüm 10

Chivalry 2'nin yüklenebilmesi için en az 35 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Chivalry 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri