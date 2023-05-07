Fortnite Olimpik Espor Oluyor!

Günden güne etkisini büyüten espor, sonunda olimpiyat sahnesine de taşındı. 22-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Olimpik Espor Serisi'ne Fortnite da eklenecek.

Binlerce oyuncu tarafından sevilerek oynanan oyunun olimpiyat sahnesine girişiyle birlikte, dünya çapında esporun tam kapsamlı bir spor olarak tanınmasına fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Şiddet İçerikli Oyunlar Listeye Eklenmedi

Geçtiğimiz yıl Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, espor odaklı bir olimpik serinin düzenleneceği ve dünyanın en çok oynanan çevrim içi oyunlarından bazılarının seriye dahil edileceği belirtilmişti.

Grand Turismo 7 ve Just Dance gibi oyunların ardından Olimpik Espor Serisi'ne Fortnite da dahil edildi. Buna göre Fortnite Champion Series'den katılacak 12 oyuncuyla beraber düzenlenecek olimpik oyunlarda hedef yarışması yapılacak.

Olimpik Espor Serisi'ne şiddet içeren oyunların eklenmesi konusunda oldukça sert bir tavır takınan komite, espor dünyasının önemli oyunlarından League of Legends, Dota 2, CS: GO ve PUBG gibi oyunlara listede yer vermedi.

Fortnite ise özel olarak oluşturulan bir adada katılımcıların keskin nişancılık yarışması yapması şartıyla listeye dahil edildi. Buna göre Olimpik Espor Serisi müsabakalarında herhangi bir savaş olmayacak, barışçıl bir yarışma ortamı sağlanacak.

Olimpik Espor Serisi oyunları listesi şu şekilde: