Oyun ve Espor Dünyasının Nabzı Bu Yıl da Gaming İstanbul'da Atacak!

Gaming İstanbul (GIST), dünyanın en büyük 8 uluslararası oyun ve esporlarından birisi olarak adını duyuruyor. 2023 yılındaki etkinliği, 16-18 Haziran'da Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en çok kadın ziyaretçisini ağırlayan Gaming İstanbul, bu sene de kadın ziyaretçi oranını yüzde 30'un üzerine çıkararak rekorunu yenilemeyi amaçlıyor.

Bu sene 7. düzenlenen etkinlik, her sene olduğu gibi oyuncuları ve oyun sektöründeki profesyonelleri buluşturmaya hazırlanıyor. 92 bin ziyaretçi sayısıyla 2019 yılında dünyanın en büyük sekiz oyun etkinliğinden biri olmaya hak kazandı.

Dünya Devi Firmalar Oyuncularla Buluşacak!

Dünyanın en önemli oyun ve donanım firmalarının katılacağı Gaming İstanbul, oyun severler ile firmalar arasında bir köprü oluyor. Ziyaretçiler ödüllü espor karşılaşmaları ve turnuvalara katılabilecekleri gibi ünlü interner yayıncılarıyla da buluşabilecek.

Üç gün boyunca oyun dünyasında renkli bir atmosfer kurulması beklenen etkinlikte ziyaretçiler; alışveriş alanı, cosplay alanı, çocuk parkı ve serbest geliştiriciler alanlarına da giriş yapabilecek.

Dünya genelinde en çok kadın ziyaretçiyi ağırlayan Gaming İstanbul, yüzde 13-15 arasında bir giriş yüzdesine sahip. Bu oran geçen sene yüzde 20'en yüzde 30'a kadar artış gösterdi. Bu senede hedef yüzde 30'un üzerinde.

En Yeni Oyunların İlk Gösterimleri Yapılacak

PC'den konsola, mobil oyunlardan espor turnuvalarına kadar birçok platforma ait oyunu ziyaretçilerle buluşturan Gaming İstanbul'da yeni çıkan oyunların da ilk gösterimi yapılacak. Ünlü yayıncıların takipçileriyle buluşması ve donanım markalarının en yeni ürünlerinin tanıtılması da etkinliğin en önemli anlarından biri olacak.

Oyun jam'leri ve serbest geliştiriciler için özel alanlar etkinlik alanında yer alıyor. Serbest geliştiricilere ücretsiz bir yer ayrılan oyun fuarının, bu sene başvurularının nitelik ölçüsü 100'ün üzerinde serbest oyun geliştiriciyi ücretsiz ziyaretçi ve yatırımcı ile buluşturacak.

Gaming İstanbul 2022 çatısı altında oyun sektörüne yönelik iş geliştirme etkinliği ve ekosistemi Indieway de yer alacak. Böylece ünlü oyun yapımcıları ve profesyonelleri de Gaming İstanbul'a gelecek. Yerli ve yabancı 4.000 önemli katılımcıyla seminer ve iş geliştirme toplantıları yapılabilecek.

Turkpin, Upgrade Entertainment, Aorus, Indomie, eTatil.com.tr, Next in Game, Gaming in Turkey, publishme global, Codeo, Steelion Studios, Olgun Hukuk, New Gen, RDS Tercüme ve XP Pen gibi marka, oyun ve kuruluşların bulunduğu, yeni oyunların tanıtıldığı, birbirinden eğlenceli cihazların oyun severlerin beğenisine sunulduğu ve aynı zamanda ödüllü turnuvaların yapıldığı Gaming İstanbul ile ilgili tüm bilgilere ve fuarın biletlerine Gaming İstanbul web sitesi ve Biletino web sitesi nden ulaşılabiliyor.