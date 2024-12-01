Fortnite, Tarihi Etkinliğine Katılan 14 Milyon Oyuncu İle Rekor Kırdı!

2027'de hayatımıza giren ünlü battle royale oyunu Fortnite, gerçekleştirdiği yeni bir etkinlikte gündemi fena halde sarstı. Geçtiğimiz gün oyunda düzenlenen dev konser etkinliği ile birlikte anlık oyuncu rekoru bir kez daha kırıldı.

Fortnite'da dört önemli şarkıcının boy gösterdiği önemli konser, 14 milyon eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yaparak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

Eminem ve Snoop Dog'lu Fortnite Konseri, Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırdı

Epic Games'in yapımcılığını üstlendiği ünlü Fortnite oyunu, geçtiğimiz gece büyük bir etkinliğe sahne oldu. Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Snoop Dogg, Ice Spice, Eminem ve Juice WRLD'ün boy gösterdiği konser etkinliğinde oyunculara eğlence dolu bir deneyim sundu.

Paylaşılan verilere göre, 14 milyonu aşkın oyuncu konser etkinliğini canlı olarak takip ederek Fortnite'ın eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı. Fortnite ayrıca, etkinliğin canlı yayın üzerinden üç milyon izleyiciye de ev sahipliği yaptığını da bildirdi. Eski popülerliğini nispeten kaydebeden oyunun ilerleyen süreçte bu gibi etkinlikleri daha sık düzenleyeceği söyleniyor.

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