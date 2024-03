Fortnite'ın Yeni Sezon Güncellemesi: Oyunculara Nostalji Yaşatacak!

Fortnite yeni sezonunda eski tarza giderek Yunan Tanrıları'nı Battle Royale'e getiriyor. "Myths & Mortals" adlı Battle Royale oyununun Bölüm 5: Sezon 2'si tamamen Yunan mitolojisiyle alakalı ve kısa süre önce yayınlandı.

Bu, Yunan tanrıları gibi oynamak, Olimpos Dağı'nda savaşmak ve Zeus'un yıldırımını kullanmak anlamına geliyor. Lansman, Pandora'nın kutusunu içeren akıllıca bir oyun içi etkinlik ile gerçekleşti.

Oyuna yeni gelen özelliklerden ilki lokasyonlar. Haritaya Olimpos Dağı ve Cerberus tarafından korunan yeraltı dünyası da dahil olmak üzere bir dizi mitolojik yer eklendi.

Fortnite'a Yeni Gelen Özellikler

Buna ek olarak, uçmayı sağlayan Icarus'un Kanatları, havaya yükselmenizi ve hedefinize şimşekler fırlatmanızı sağlayan Zeus'un cıvataları ve bir silah da dahil olmak üzere toplanacak çeşitli güçlendirmeler bulunuyor. Daha sonra çıkacak olan silah da Hades'in Zincirleri olarak adlandırılacak.

Yeni sezon aynı zamanda yeni bir savaş bileti anlamına da geliyor. Bu sezonu satın alanlar Afrodit, Medusa ve Poseidon'un sevimli Slurp Juice versiyonu da dahil olmak üzere birçok Yunan tanrısının kilidini açabilecek. Sezonun ilerleyen dönemlerinde Avatar: The Last Airbender ve The Legend of Korra'dan Korra'nın da kilidi açılabilecek.

Myths & Mortals'ın, 5. Bölüm'ün çıkışıyla Fortnite büyük bir değişime uğruyor. Battle Royale modu hâlâ güçlü fakat yeni bölüm, Fortnite'ı diğer oyunlar için de bir platforma dönüştürüyor; Lego Fortnite, Roket Yarışı ve Fortnite Festivali ile piyasaya sürüldü.

O zamandan beri Epic oldukça meşgul. Şubat ayında Disney, "geniş ve açık bir oyun ve eğlence evreni" inşa etme planının bir parçası olarak Fortnite geliştiricisine 1,5 milyar dolar yatırım yaptı.

Son zamanlarda Epic, App Store'da yapılacak değişiklikler konusunda Apple ile uğraşmaya devam ediyor.