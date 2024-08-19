Dünyaca Ünlü Şirketler Yapay Zekadan Korkuyor: İşte Nedeni!

OpenAI'in 2022 yılında ChatGPT'yi piyasaya sürmesiyle yapay zekada yepyeni bir dönem başladı. Bu teknoloji artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor ve dünyaca ünlü şirketler doğal olarak pastadan pay alabilmek için bu alanda milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. Ancak, görünüşe göre bazı şirketler yapay zekadan dolayı bir hayli endişeli.

Fortune 500 Şirketleri Yapay Zekadan Korkuyor

Arize AI tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD'deki en yüksek net ciroya sahip 500 kurumu içeren Fortune 500 şirketlerinin yüzde 56'sı yapay zekayı bir risk olarak görüyor. OpenAI'in ChatGPT'yi piyasaya sürdüğü 2022 yılında bu oran sadece yüzde 9 seviyesindeydi.

2022 yılından bu yana yapay zeka alanında inanılmaz bir büyüme kaydedildi. Meta, Google ve X başta olmak üzere dünyaca ünlü teknoloji şirketleri kendi yapay zeka modellerini piyasaya sürdü ve bununla birlikte bu alanda milyarlarca dolarlık yeni yatırımlar yapıldı. Bu da Fortune 500 şirketlerinin endişesini artırdı.

Rapora göre, şirketlerin yapay zekadan korkmasının ardındaki en büyük neden, rakiplere ayak uyduramama kaygısı. Bunun yanı sıra, ABD'de medya ve eğlence şirketlerinin yüzde 90'ından fazlası ile yazılım ve teknoloji firmalarının yüzde 86'sı, bu teknolojinin bir risk oluşturduğunu ve bu nedenle endişelendiklerini belirtiyor.

Bu şirketlerden biri de Netflix diyebiliriz. Dünyanın en büyük video yayın hizmeti Netflix, rakiplerinin yapay zekayı kullanarak kendilerine karşı bir avantaj elde edebileceğinden ve bunun rekabet imkanlarını olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor.

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