Forza Horizon 5 Meksika Haritası Yayınlandı
Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla birlikte Forza Horizon 5 Meksika haritası kuş bakışı şekilde görüntülendi.
Playground Games tarafından geliştirilen ve önümüzdeki haftalarda oyuncularla buluşacak olan Forza Horizon 5, nefes kesen manzaralara sahip yeni haritalarla birlikte geliyor. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla birlikte Forza Horizon 5 Meksika haritası kuş bakışı şekilde görüntülendi.
Forza Horizon 5 Meksika Haritası Nasıl Olacak?
Forza Horizon 5, hem daha büyük hem de daha dinamik bir haritaya sahip olacak: Yani oyun sezonu ilerledikçe bahar yağmurları ya da yaz fırtınaları gibi biyoma özgü değişiklikler de haritanın dört bir yanını saracak ve bu sayede gerçekten nefes kesici manzaralar oluşmuş olacak.
Where we driving? pic.twitter.com/25SwmHH6v2— Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 9, 2021
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşlemci: Intel Core i3 4170 3.7 GHz / AMD FX-6300
- Grafik İşlemci: Nvidia GTX 760 / AMD RX 460
- Bellek: 8 GB RAM
- İşletim Sistemi: Windows 10
Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşlemci: Belirtilmemiş
- Grafik İşlemci: Belirtilmemiş
- Bellek: Belirtilmemiş
- İşletim Sistemi: Windows 10
Xbox One, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak olan bu oyunun, Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate paketlerine dahil olduğunu ve çıktığı ilk günden itibaren kullanıcılara sunulacağını hatırlatmakta fayda var. Son olarak oyunun çıkış tarihi 09 Kasım 2021 olarak belirlenmiş durumda.
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