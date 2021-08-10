Forza Horizon 5 Meksika Haritası Yayınlandı

Playground Games tarafından geliştirilen ve önümüzdeki haftalarda oyuncularla buluşacak olan Forza Horizon 5, nefes kesen manzaralara sahip yeni haritalarla birlikte geliyor. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla birlikte Forza Horizon 5 Meksika haritası kuş bakışı şekilde görüntülendi.

Forza Horizon 5 Meksika Haritası Nasıl Olacak?

Forza Horizon 5, hem daha büyük hem de daha dinamik bir haritaya sahip olacak: Yani oyun sezonu ilerledikçe bahar yağmurları ya da yaz fırtınaları gibi biyoma özgü değişiklikler de haritanın dört bir yanını saracak ve bu sayede gerçekten nefes kesici manzaralar oluşmuş olacak.

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: Intel Core i3 4170 3.7 GHz / AMD FX-6300

Intel Core i3 4170 3.7 GHz / AMD FX-6300 Grafik İşlemci: Nvidia GTX 760 / AMD RX 460

Nvidia GTX 760 / AMD RX 460 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM İşletim Sistemi: Windows 10

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: Belirtilmemiş

Belirtilmemiş Grafik İşlemci: Belirtilmemiş

Belirtilmemiş Bellek: Belirtilmemiş

Belirtilmemiş İşletim Sistemi: Windows 10

Xbox One, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak olan bu oyunun, Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate paketlerine dahil olduğunu ve çıktığı ilk günden itibaren kullanıcılara sunulacağını hatırlatmakta fayda var. Son olarak oyunun çıkış tarihi 09 Kasım 2021 olarak belirlenmiş durumda.