Forza Horizon 5 Haritası ve Bölgeleri Detaylandırıldı

Forza Horizon 5 haritası, gerçekleştirilen bir canlı yayın ile detaylandırıldı. Bu canlı yayın sırasında, oyundaki bir yarışı ve serbest dolaşımı da görebilmek mümkün oluyor. Detaylar ise haberimizde.

Üç yıllık bir aranın ardından Forza Horizon serisi beşinci oyun ile devam edecek. Microsoft tarafından Xbox & Bethesda Showcase 2021 sırasında duyurulan Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde PC (Microsoft Store ve Steam), Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Deluxe ve Premium sürümleri de olacak olan oyun, ilk günden Xbox Game Pass servisine de eklenecek. Eğer Premium Add-Ons Bundle içeriğini satın alırsanız, oyuna 5 Kasım 2021 tarihinde erişim hakkı sunulacak olan Premium sürümüne sahip olacaksınız.

Serinin önceki oyunları gibi yine Playground Games tarafından geliştirilmekte olan Forza Horizon 5, bu defa bizi Meksika topraklarına götürecek. Birçok farklı mekanları göreceğimiz oyunda, çeşitli etkinlikler ile bizi ödüllendiren meydan okumalar ile dolu derin bir senaryo sunacak.

Bugün Yaratıcı Yönetmen Mike Brown ve Ortak Sanat Yönetmeni Conar Cross’un katılımı ile geliştirici stüdyo tarafından yarım saatlik bir canlı yayın gerçekleştirildi. Bu canlı yayının bir parçası olarak Meksika haritasındaki farklı bölgeler ve Emerald Circuit adı altındaki bir yarış etkinliği gösterildi.

Forza Horizon 5 Haritası Bir Hayli Büyük Olacak

Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere ilk etapta dikkat çeken yeni bölge, su ve çamur ile dolu bir bataklık bölgesi oluyor. Bunun dışındaki diğer on bölge ise hem tropikal hem de kayalıklı kıyılar, tarıma uygun araziler, çorak tepeler, ormanlar, çöller, karlı bir yanardağ ve Guanajuato şehrinden oluşuyor.

Yaratıcı Yönetmen Mike Brown tarafından söylenene göre, beşinci oyunun gelmiş geçmiş en büyük Forza Horizon olmasını istediklerini ve bunun için de son derece çeşitli ve karşıtlık sunulması gerektiğini dile getiriyor. Bu noktada Meksika’nın tek başına tek başına bir dünya gibi göründüğüne dikkat çeken Brown, Horizon Festival için daha uygun bir yer olmayacağını da sözlerine eklemeden geçmiyor. Bu noktada Forza Horizon 5 haritasının Forza Horizon 4 haritasından bir buçuk kat daha büyük olacağı söylenmiş.

Öte yandan, Forza Horizon 5 ile mevsimlerin geri döneceği de onaylandı. Diğer bir deyişle, dördüncü oyun sonrasında Meksika topraklarında da dört mevsimi yaşayacağız. İlkbahar mevsiminde ormanlarda ve tarıma uygun arazilerde yağmur yağacak iken, Yaz mevsiminde ise kıyılarda tropik fırtınalar gerçekleşecek.

Forza Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayının tekrarını aşağıdan izleyebilirsiniz.