Forza Horizon'ın PlayStation'da Kırdığı Rekoru Sakladılar!

2021'de Xbox Series X/S ve PC'ye çıkan Forza Horizon 5, devasa açık dünyası ve görsel ihtişamıyla yarış oyunları arasında kendine özel bir yer edinmişti. Yarış tutkunlarını ve detaylı haritalarda yolculuk yapmayı seven oyunlar için biçilmiş kaftan olarak sonunda PS5'e özel bir sürümle de çıkış yaptı. Xbox'taki başarısını PlayStation platformunda da devam ettirmesine rağmen nedense bu başarıya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Forza Horizon 5, Nisan 2025'te PlayStation 5 için yayınlandı. O zamandan bugüne kadar 2 milyon adet kopya sattığı gerçeği yanlışlıkla ortaya çıktı.

Forza Horizon 5 PlayStation Platformunda 2 Milyon Satmış Olabilir

Microsoft'un yarış oyunlarında uzman stüdyosu Turn 10'da çalışmış eski bir çalışanın, LinkedIn profilinde geçmişine dair bir başarısından bahsetmek isterken baklayı ağzından kaçırdı. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Forza Horizon 5'in PS5'te çapraz platform özellikleri sayesinde yalnızca bir ayda 2 milyon satışa ulaşmasını sağladım.

Microsoft ya da Sony, bu satış rakamlarını resmi olarak açıklamış değil. Asıl can alıcı nokta, paylaşımın şimşek hızıyla silinmesiydi. Microsoft'un gizlilik ihlali yapıldığına dair bir talep oluşturduğu, silme işleminin de bundan ötürü gerçekleştirildiği söyleniyor. 3

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Bir çalışanın bu bilgiyi paylaşması ve ardından silmesi, dönen dedikoduların doğru olduğuna işaret ediyor. Daha önce de Ghost of Tsushima'nın PC portu için benzer sızıntılar ortaya çıkmıştı ve çoğu zaman bu tarz bilgiler doğru çıkmıştı.

Forza Horizon 6 Gelecek Mi?

Microsoft, özellikle Activision Blizzard'ı satın aldıktan sonra Xbox oyunlarını diğer platformlara açma politikasına yöneldi. Forza Horizon 5, bu stratejinin ilk büyük örneklerinden biri oldu.

PlayStation oyuncuları tarafından bile bu kadar sevilmesinden sonra, başarısını daha geniş çapta geliştirmek için önünde hiçbir engel kalmadığını söylemek gerekiyor. Bu doğrultuda yeni oyunların da çıkar çıkmaz PS5 platformuna gelmesi gibi oyun dünyasını renklendirecek haberleri Forza Horizon 6 ile görebiliriz.

FH6 için en yakın tarih 2026. Yeni oyunla ilgili resmi açıklama olmamakla birlikte, devam edilmeyeceğine dair bir bilgi de bulunmuyor.