Electronic Arts, Efsane Oyununu Sessiz Sedasız Defterden Silecek

Yakın zamanda 2013 çıkışlı Need for Speed: Rivals için çevrimiçi hizmetlerin 7 Ekim 2025 tarihinde sonlandırılacağını duyuran Electronic Arts'ın (EA), şimdi de finanse ettiği tomobil kültürü sitesi Speedhunters'ın yayın hayatına süresiz olarak ara verdiği ortaya çıktı. Arka planda meydana gelen bu olaylar, efsane yarış oyunu serisi için yolun sonunun geldiğini gösteriyor gibi. Oyun dünyası, EA'in Need for Speed'i sonsuza kadar terk ettiği iddialarıyla gündemde.

İşin en şüpheli yanı ise şirketin hiçbir açıklama yapmıyor olması. 1994'den bu yana hayatımızda olan ve pek çoğunun çocukluğunu oluşturan Need for Speed serisi, son yıllarda beklenen başarıyı yakalayamamıştı. Yine de serinin sessizce rafa kaldırılıyor oluşu, oyuncuları üzüyor.

Need for Speed Unbound, EA'in İstediği Kadar Satmadı

Need for Speed serisi hiç şüphesiz bugünkü yarış oyunlarının temelini oluşturdu. Ancak ilk her zaman en iyisi olarak kalmıyor. Özellikle 2015-2019 yılları arasında oyun Ghost Games stüdyolarına emanet edilince işler daha çok yokuş aşağıya gitti. 2022'de çıkan Need for Speed Unbound, serinin son oyunu olmuş, hem eleştirmenler hem de oyuncular nezdinde beğenilmesine rağmen şirketin istediği satış rakamlarına ulaşmayı başaramamıştı.

EA Games, son zamanlarda pek çok oyunun fişini çekti ve çekmeye de devam ediyor. Oyuncular, tıpkı Need for Speed gibi arkası kesilen sayısız oyuna tepki göstermek için "Oyunları Bitirmeyi Bırakın" adlı bir kampanya oluşturup dünya çapında ses getirmiş olsa da şirketler nezdinde ses getirmeyi başaramadı. Kimse parasını verip saatlerini yatırdığı oyunun kısa zaman içinde oyunculara haber vermeden kapanmasından hoşlanmıyor.

Hatırlayacağınız üzere FIFA 23 sunucularının da yakın zamanda kapanacağını duyurulmuştu. EA, teorik olarak eskide kalmış oyunlarının fişini çekiyor gibi görünüyor.

EA Games'in Odağı Battlefield 6

Şu sıralar halen alfa test aşamasında olan Battlefield 6, EA Games'in oldukça iddialı olduğu bir yapım. Şirket, bu oyun için şimdiye kadar 400 milyon dolardan daha fazla para harcadı ve sırf bu sebepten ötürü Battlefield 6 oyununun 100 milyon oyuncuya ulaşacağını düşünüyor. Ancak serinin selefi Battlefield 2042 bile en fazla 22 milyon oyuncuya ulaştı. Battlefield 6 geliştiricisi DICE Studios bile bunun uçuk bir düşünce olduğunu savunuyor.

Tüm bunlar Need for Speed serisinin sonu geldiğini resmiyete kavuşturmuyor tabii. EA halen açıklama yapmaktan geri duruyor olsa da; projelerin kesilmesi, stüdyo yönlendirmeleri ve dijital sessizlik, serinin şimdilik rafa kaldırıldığını şimdilik kulağımıza fısıldıyor.