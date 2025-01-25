Gözümüş Yaşlı: Forza Horizon 5'e Veda Etmeye Hazırlanın

Forza Horizon 5, şimdiye kadar en büyük ve belki de son güncellemesiyle oyuncularını şaşırtmaya hazırlanıyor.

Playground Games, "Midnight Muscle" adlı bu güncellemenin yeni arabalar, eski oyunlardan ikonik başlangıç sahneleri ve birçok yenilikle dolu olduğunu duyurdu. İşte detaylar:

Anılar Gözümüzde Canlandı: Eski Forza Horizon Nostaljisi

Yeni güncelleme, oyunculara oyun başlangıcında hangi sinematik sahneyi izlemek istediklerini seçme imkânı sunuyor. Seçenekler arasında şu sahneler yer alıyor:

Welcome to Mexico (Standart)

(Standart) Welcome to Colorado (Forza Horizon)

(Forza Horizon) Welcome to Europe (Forza Horizon 2)

(Forza Horizon 2) Welcome to Australia (Forza Horizon 3)

(Forza Horizon 3) Welcome to the UK (Forza Horizon 4)

Ayrıca, "Italian Automotive" ve "Horizon Retrowave" gibi tematik sahneler de mevcut olacak.

Festival Listeleri, Oyuncuların Seçimlerine Göre Şekillenecek

30 Ocak itibariyle oyuncular geçmiş güncellemelerdeki Festival Listeleri arasından istediğini seçmekte özgür olacak. İlk oylamada High Performance ve Italian Automotive temaları arasında seçim yapılacak. Eğer önceden ödülleri kaçırdıysanız bu kaçırmamanız gereken bir fırsat.

Güncellemeyle birlikte 2022 Dodge Challenger SRT Super Stock ve 1995 Ford Mustang SVT Cobra R gibi kaslı modeller de sahnede olacak.

2022 Dodge Challenger SRT Super Stock 6.2 litrelik Hemi V8 motoruyla; 1995 Ford Mustang SVT Cobra R ise 5.8 litrelik V8 motoruyla 300 beygir gücü üreten bir klasik olarak geliyor.

Güncelleme 28 Ocak'ta yayınlanacak. Etkinliklerin yanı sıra Horizon Backstage sıralama sorunları ve Nissan Skyline 2000 GTR ve Ford UTE gibi araçlardaki kozmetik hatalar da bu güncellemeyle giderilmiş olacak.