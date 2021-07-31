Sonbahar mevsiminde Forza Motorsport 7 satıştan kaldırılacak. Henüz yeni oyun tam anlamıyla gündeme bile gelmeden alınan kararın sürpriz yarattığını söylemek gerek. Satıştan kaldırılma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Forza, bildiğiniz gibi kendi içinde iki alt seriye ayrılmış durumda. Bunlardan ilki olan Forza Motorsport, 2005 yılında Xbox için satışa sunulmuştu. Simülasyon olması ile dikkatleri üzerine çekmiş olan oyun, hem incelemelerden yüksek puanlar almış hem de oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Haliyle bu başarıyı görmezden gelmeyen Microsoft ve Turn 10 Studios, bunu bir seriye döndürme kararı almışlardı.

2012 yılında Forza Horizon’ın devreye girmesinin ardından, iki alt serinin oyunları dönüşümlü olarak satışa sunulmaya başlanmıştı. Bu bağlamda, son Forza Motorsport ise 2017 yılı içerisinde PC (Microsoft Store) ve Xbox One için karşımıza çıkmıştı. Xbox Series üzerinde de üst düzey bir performans gösteren Forza Motorsport 7, serinin önceki oyunlarından aktarılanlar dahil iki yüzden fazla ayarlama ile otuz iki kadar pist ve Forza Horizon 3’ten aktarılanlar da dahil yedi yüzden fazla araç ile çıkışını gerçekleştirmişti.

Çıkışının ardından yayınlanan güncellemeler ve içerik paketleri ile oldukça zenginleşen oyun, henüz dördüncü yılını doldurmaya hazırlanır iken, Microsoft ve Turn 10 Studios tarafından yapılan duyuru ile dijital mağazadan kaldırılıyor.

Forza Motorsport 7'nin Satıştan Kaldırılacağı Duyuruldu

Belirtilene göre 15 Eylül 2021 sonrasında Forza Motorsport 7 oyununu ve indirilebilir içeriğini satın alabilmek mümkün olmayacak. Ancak halihazırda kütüphanenize bulunuyorlarsa, sorunsuz bir şekilde oynayamaya devam edebileceksiniz. Bununla birlikte çevrimiçi servislerin de bir süre faal durumda olacağından da bahsedilmiş.

Bildiğiniz gibi oyun Xbox Game Pass üzerinde de bulunuyor ve belirtilen tarihte bu servisten de kalkacağı söylenmiş. Eğer satıştan kalktıktan sonra bile oynamaya devam etmeyi istiyorsanız, herhangi bir içerik paketini satın almanızın yeterli olacağını söyleyelim. Bu sayede, 2 Ağustos 2021 tarihinden sonra tarafınıza ulaştırılacak olan bir jeton sayesinde Forza Motorsport 7 keyfinize kesintisiz olarak devam edebileceksiniz.

Son olarak, oyunun bugünden itibaren 15 Eylül 2021 tarihine kadar her üç sürümünün de % 75 indirimle satışa olacağını söyleyelim. Standart Edition 67.25 TL, Ultimate Edition 57.25 TL ve Edycja Deluxe de 99.75 TL karşılığında satın alınabiliyor.