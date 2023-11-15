Forza'nın Yeni Mobil Oyunundan Fragman Geldi: Büyük Tepki Gördü!

Yepyeni mobil oyun Forza Customs'ın lansman fragmanı yayınlandı ve serinin hayranları oyuna dair bir dizi eleştiride bulundu.

Forza Customs'da oyuncular hurda parçaları yeniden inşa edip hayallerindeki arabaları bir araya getiriyor ancak oyunun adı her ne kadar bir yarış oyununu çağrıştırsa da oyunun amacı temelde Candy Crush'ı andıran bulmacalar üzerine kurulmuş durumda.

Klasik bir "3'lü eşleştirme" bulmacası olan bu oyun, oyuncuların çok çeşitli araçlar için gövde parçalarının, çıkartmaların ve yükseltmelerin kilidini açmasına ve nihayetinde ideal arabalarını inşa etmelerine ve sergilemelerine olanak tanıyor.

Forza Customs Lansman Fragmanı

Android ve iOS uygulama mağazalarında oyunun özeti şöyle belirtiliyor:

"Forza Customs ekibi size eskimeye yüz tutmuş bazı klasikleri getirmek, onları eski ihtişamlarına ve ötesine kavuşturmak için burada. Muhteşem araba özelleştirmeleriyle hayalleri gerçeğe dönüştürün. Mükemmel araçları tasarlamaya, özelleştirmeye ve ayarlamaya yardımcı olmak için bulmacaları çözün."

Elbette farklı bir türü yarış konseptiyle bir araya getirmek hayranlar üzerinde pek olumlu etki bırakmadı. Öyle ki lansman fragmanının yayınlandığı YouTube videosunda bir dizi eleştiri içeren yorumlar yer aldı.

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