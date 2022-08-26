Four Seasons Hotel Bosphorus’ta Wings Açık Hava Sinemaları Başlıyor

Boğaz’ın mavi sularına hâkim konumu ve etkileyici atmosferi ile ön plana çıkan Four Seasons Hotel Bosphorus, bu büyüleyici manzara eşliğinde sevilen açık hava sineması günlerini başlatıyor.

Akbank’ın uçuş ve seyahat kartı Wings desteği ile gerçekleşecek açık hava sineması bu yaz mevsiminde, temmuz ayında “Boğaz’da Wings ile Aşk Filmleri” ve ağustos ayında “Boğaz’da Wings ile Oscarlı Geceler” olmak üzere iki farklı başlık altında sinemaseverlerle buluşuyor. Film gösterimleri her pazartesi günü saat 21.00’de gerçekleşiyor.

Four Seasons Hotel Bosphorus’un eğlenceli buluşmaların simgesi haline gelen geniş terasında konumlanan açık hava sinemasında "Boğaz’da Wings ile Aşk Filmleri" teması altında "Gucci Ailesi’", "Dün Gece Soho’da", "Batı Yakasının Hikayesi", "Mamma Mia!Yeniden Başlıyoruz" gibi unutulmaz filmlerin yanı sıra "Boğaz’da Wings ile Oscarlı Geceler" teması altında "Bohemian Rhapsody", "Dunkirk", "Whiplash", "Joker" gibi Akademi Ödülüne sahip güçlü filmler yer alıyor.

Otel misafirlerinin yanı sıra tüm sinemaseverlere açık olacak açık hava sinemasında izleyiciler biletlerini otelden alarak, patlamış mısır eşliğinde filmlerin tadını çıkaracak.

Görsel zenginliğinin yanı sıra güçlü müzikleri ile de dikkat çeken filmleri Wings kart sahipleri %15 indirimle izleyebilecek ve etkinlik alanındaki içecek alımlarında da %15 indirim ayrıcalığından kart yararlanabilecek.

Açık Hava Sinemasında Filmlerin Gösterim Tarihleri