Bir Dönemin Efsanesine Veda: Foursquare Uygulaması Yakında Tamamen Kapanacak!

Bir dönem oldukça popülerleşen Foursquare uygulamasından üzücü haber geldi. Sevilen konum tabanlı bildirim uygulaması, yakında kapanacağını resmen duyurdu. Detaylar haberde.

Popülerliğini Kaybeden Foursquare Önümüzdeki Ay Kapanacak

Geçtiğimiz yıllarda konum tabanlı bildirim uygulaması Foursquare ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü uygulamanın önümüzdeki ay itibariyle tüm kullanıcılarına hizmet vermeyi bırakacağı ve resmen kapanacağı duyuruldu. Frima , 15 Aralık tarihinde Foursquare uygulamasını sonlandıracağını ve bünyesinde bulundurduğu bir diğer uygulaması Swarm'a daha çok odaklanılacağını açıkladı.

Geçmişte mobil bildirim ve işletme arama özelliği sayesinde oldukça büyük bir kitleye hitap eden Foursquare, zamanla Instagram platformunun yükselişi ve Twitter ve Snapchat gibi uygulamalarında benzer özelliklere sahip olmasıyla beraber popülerliğini gittikçe yitirdi. Firma, bu duruma yönelik olarak sevilen check-in hizmetini yeni uygulaması Swarm'a aktarırken, kullanıcılar Foursquare'i daha çok bir şehir rehberi platformu olarka kullanmaya başladı.

Geldiğimiz noktada Yelp, Google Maps ve OpenTable gibi oldukça dişli rakiplere sahip olan Foursquare ise kapatılmaya mahkum oldu. Öte yandan şirketin, Swarm uygulamasını daha çok geliştirerek konum bildirme özelliğine daha fazla yatırım yapmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Foursquare uygulamasını hala kullananlar arasında mısınız? Yorumlarda buluşalım...