Fransa'daki iPhone 12 Yasağına Apple'dan Yanıt Geldi!

Apple, iPhone 12'nin Fransa'daki satış yasağına yönelik merakla beklenen açıklamayı yaptı. Şirket, 2020 yılında çıkan iPhone'un radyasyona maruz kalma seviyelerini yaklaşan bir yazılım güncellemesiyle düzelteceğine söz verdi.

Geçtiğimiz hafta Fransa, telefonun yönetmeliklerle belirlenen SAR sınırlarını aştığını iddia ederek ülkedeki tüm iPhone 12 satışlarının durdurulması için bir yönerge yayınladı. Ülkenin radyo frekansları düzenleyici kurumu, Apple'a modeli piyasadan çekmesi için resmî bir bildirimde bulundu.

Apple, iPhone 12'lerdeki Radyasyon Sorununu Düzelteceğini Açıkladı

Apple, Fransa'nın bulgularına itiraz etti ve iPhone 12'nin küresel SAR standartlarıyla uyumlu olarak sertifikalandırıldığını belirtti. Yine de şirket, sorunu daha da çözmek için cihazın bir yazılım güncellemesi alacağı sözünü de verdi.

"Fransa'daki kullanıcılar için Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak üzere bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız. iPhone 12'nin Fransa'da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz. Bu, Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan belirli bir test protokolüyle ilgilidir ve bir güvenlik endişesi değildir."

Fransız hükûmeti ise güncellemeden sonra iPhone 12'yi hızlı bir şekilde test edeceğini ve ülkenin radyasyona maruz kalma standartlarını karşılaması hâlinde cihazın satışına devam edilmesine izin vereceğini söyledi.

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