Frostpunk 2 Game Pass'e Gelecek mi? Açıklama Geldi!

Frostpunk 2 geliştiricisi 11 Bit Studios, soğuk şehir kurma oyununun PC sürümünün yanı sıra ilk günden itibaren PC Game Pass'te de mevcut olacağını duyurdu.

Oyun ilk olarak Ağustos 2021'de duyurulmuştu. Frostpunk oyundaki Büyük Fırtına’dan 30 yıl sonra geçecek.

11 Bit Studios, Frostpunk 2'nin 2024'ün ilk yarısında PC'de piyasaya çıkacağını duyurdu.

Oyun ilk gün PC Game Pass'e ve yılın ilerleyen günlerinde Xbox Game Pass'e geleceğini duyurdu. Yayınlanan ilk oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Frostpunk 2 Oynanış Fragmanı

Oynanış fragmanının sonunda konsey, herkese eşit tazminat ödenmesini öngören bir yasa teklifini reddediyor.

Frostpunk 2'nin şehir kurma unsurları orijinaline kıyasla daha büyük ölçekte başlıyor. Oyuncu farklı siyasi gruplarla müzakere etmek ve toplumu şekillendirmek için görevli rolünü üstleniyor.

Frostpunk 2, yılın ilerleyen aylarında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülecek. Son olarak oyun Türkçe dil desteğine de sahip olacak.

Frostpunk 2 oynamak için sabırsızlanıyor musunuz? Serinin ilk oyunu Frostpunk’ı oynadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirebilirsiniz.