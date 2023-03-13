Fujifilm'den Yeni Instax Geliyor: Instax mini 12

Fujifilm, popüler instax mini şipşak fotoğraf makinesi serisine yeni bir model ekliyor. instax mini 12, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek özellikleriyle donatılmış bir ürün. Yakın Çekim/Selfie Modu ve Otomatik Pozlama ayarlama özellikleriyle fotoğraflarınızı istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz instax mini 12, Yakın Çekim Modu’nda kameranın vizörünün lensle hizalanıp nesne kaymalarını azaltarak, odaklanmış bir fotoğraf elde edilmesine olanak tanıyan yeni Paralaks Düzeltme özelliğine sahip. Böylece, yakın çekimlerinizde daha net ve odaklı fotoğraflar çekebilirsiniz.

Ürün, Blossom Pink, Clay White, Lilac Purple, Mint Green ve Pastel Blue renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Bu renkler, cihazın eğlenceli ve genç tasarımını tamamlıyor. Ayrıca otomatik flaş kontrolü sayesinde, hem parlak hem de düşük ışık koşullarında güzel görüntüler oluşturmaya yardımcı olacak. Güncellenen lens yapısıyla, fotoğraf makinesini açıp kapatmak ve popüler Yakın Çekim/Selfie Moduna erişmek için sadece lensi çevirmek yeterli oluyor.

Instax Mini 12, Keyifli ve Eğlenceli Fotoğrafçılık Deneyimi Vaat Ediyor

Fujifilm Europe Görüntüleme Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Shin Udono ürünle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eğlenceli tasarımı, kolay kullanımı ve uygun fiyatı ile şipşak fotoğraf makinelerinin eğlenceli dünyasını, hem eski hem de yeni fotoğraf tutkunlarına açan instax mini serisi, yıllardır muhteşem bir ilgi görüyor. mini 12’nin baloncuğu andıran ikonik tasarımı kullanıcılara yaratıcılıklarını körükleyecek, eğlence dolu bir deneyim sunarak seriyi bir adım daha ileriye taşıyacak. Dünyayı nasıl gördüğünüz, ona hangi mercekten baktığımıza bağlı."

16 Mart 2023 tarihinden itibaren 2.049 TL perakende satış fiyatıyla satışa sunulacak olan instax mini 12, fotoğraf tutkunlarının keyifli ve eğlenceli bir deneyim yaşayabilecekleri bir ürün olarak dikkat çekiyor.