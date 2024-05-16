Fujifilm X-T50 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Fujifilm, X Summit Sidney etkinliğinde iki yeni kameranın duyurusunu gerçekleştirdi. Orta formatlı GFX100S II'nin yanı sıra tanıtımı gerçekleştirilen bir diğer model Fujifilm X-T50 oldu.

Kamera üreticisinin eski ve yeni teknolojilerini harmanladığı X-T50'nin gövdesi X serisindeki diğer modellere benzemeyen yuvarlak bir yapıya sahip.

Fujifilm bu yapının daha rahat bir tutuş sağladığını dile getirirken, X-T50 ile bir ilke imza atılıyor ve sanki fotoğraf filmini değiştiriyormuş gibi çeşitli renk tonlarının keyfini çıkarmayı sağlayan film simülasyon kadranı bulunuyor.

Fujifilm X-T50 Özellikleri ve Fiyatı

X-T5 ve X-H2 ile benzer şekilde 40.2 Megapiksel sensöre (X-Trans CMOS 5 HR) ve beşinci nesil işlemciye (X-Processor 5) ev sahipliği yapan X-T50, X-T30 II ile karşılaştırıldığında hem çözünürlük hem de otomatik odaklama performansında önemli bir artış sunuyor.

7 kademeli gövde içi görüntü sabitleme sistemine de sahip olan cihazda sürekli çekim, mekanik deklanşörle 8 fps ile sınırlı.

Tek bir UHS-II SD kart yuvasına sahip olan cihaz, 6K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yaparken 4K çözünürlükte 60 FPS seviyesine çıkabiliyor. Elektronik vizör X-T30 II'dekinden farklı değil, fakat X-T5'tekiyle aynı olan iki yönlü eğime sahip 3 inç, 1,84 milyon noktalı bir LCD ekrana sahip oluyorsunuz.

Fujifilm X-T50 fiyatı ile dikkat çekici bir konumda yer alıyor. 1399 dolar ile X-T30 II'den 500 dolar daha yüksek bir fiyat etiketine sahip ki başta belirttiğimiz üzere Fujifilm onun yerini alacak bir ürün olarak görmüyor.

X-H2S: 2.499 dolar

X-H2: 1.999 dolar

X-T5: 1.699 dolar

X-100V: 1.599 dolar

X-T50: 1.399 Dolar

X-S20: 1.299 dolar

X-T30 II: 899 Dolar